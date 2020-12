Oružje se oduzima na licu mjesta, ali nakon rehabilitacije se vraća

Samo dva dana nakon što je 22-godišnji Danijel Bezuk otvorio rafalnu paljbu na Trgu svetog Marka, u trenutku kad je cijela Hrvatska bila na iglama, a mediji puni raspravama o tome je li taj događaj imao elemente terorističkog čina i pitanja kako je jedan mladić tako lagano s automatskim oružjem došetao pred zgradu Vlade, jedan drugi mladić, tek godinu dana stariji od Bezuka, na Facebooku je objavio svoju fotografiju na kojoj, obučen u crnu odjeću, pozira s puškom. Da je bio itekako svjestan da tim činom samo dolijeva ulje na vatru, potvrdio je i policiji, koja je mladića iz Trogira uhitila tridesetak sati nakon što je spomenutu fotografiju objavio.

Uspaničen u postaji

– Napisao sam da razumijem zbog čega je Bezuk to napravio, ali naravno da nikada ništa slično ne bih napravio. Pa i ta puška s kojom poziram nije prava, to je samo zračnica, i to još nije moja, nego prijateljeva – otprilike su glasile riječi koje je privedeni 23-godišnjak, očito uspaničen jer se odjednom našao u postaji, izgovorio policajcima. Cijela priča završila je tako da je on prekršajno prijavljen jer je nosio oružje kategorije C, u koju spada i zračnica, na javnom mjestu, a njegov prijatelj zaradio je također prekršajnu prijavu jer je svoje oružje, koje je legalno posjedovao, pristao posuditi prijatelju. Obojica su počinila prekršaje iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, kakvih je u Hrvatskoj u prvih deset mjeseci ove godine zabilježeno ukupno 1249, što je rast od 15,5% u odnosu na isto razdoblje lani, kada je počinjen 1081 prekršaj.

Policija je izvijestila i kako je oružje mladiću privremeno oduzela, baš kao što je to i inače slučaj, jer pravilo je da se počiniteljima prekršajnih ili kaznenih djela koji su navedeni u Zakonu o nabavi i posjedovanja oružja ista oduzimaju na licu mjesta. Oružje kod policije ostaje sve do pravomoćnosti presude, koje, u slučaju da vas sud pravomoćno oslobodi, možete dobiti natrag, ali ako budete osuđeni, ono ostaje zaplijenjeno na policiji sve dok ne nastupi rehabilitacija. Konkretno, ona u slučaju prekršajnih dijela nastupa protekom tri godine od pravomoćnosti odluke o prekršaju, a kada su u pitanju kaznena djela, broj godina penje se na, ovisno o težini djela, pet, deset, petnaest ili dvadeset godina.

VIDEO Pogledajte snimku napada na Markovom trgu netom nakon pucnjave. Napadač na Facebooku objavio: "Dosta je bilo prevara i bezobzirnog gaženja ljudskih vrijednosti bez odgovornosti."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Teoretski, ako ispunjava sve ostale zakonske uvjete, čak bi i neki ubojica mogao ponovno dobiti dozvolu za držanje oružja nakon što mu nastupi rehabilitacija, a ako je dobije, od policije bi, primjerice, mogao natrag zatražiti vatreno oružje kojim je ubojstvo počinio. Teško je očekivati da bi se takvo nešto dogodilo u praksi, ali za to postoje zakonski uvjeti. Uostalom, u Hrvatskoj je trenutačno evidentirano tek nešto manje od 100 tisuća vlasnika oružja B kategorije, s tim da se tu ubrajaju i policajci, vojnici, zaštitari i privatni detektivi. Iako se čini puno, to je oko 2,5 posto našeg stanovništva, pa smo tako, usporedbe radi, barem kada su legalne brojke u pitanju, daleko nenaoružaniji od europskog prosjeka.

Na Starom kontinentu oružje posjeduje otprilike svaki deseti, a u SAD-u svaki treći građanin. Kad je ilegalno oružje u pitanju, Hrvati su samo u prvih devet mjeseci ove godine dragovoljno predali 112 kilograma eksploziva, 143 tisuće komada različitog streljiva i 2542 komada oružja, među kojima je bilo i 135 komada automatskog oružja. S druge strane, otprilike u istom razdoblju policija je zaplijenila 383 komada vatrenog oružja, 18.255 komada raznog streljiva i 206 kilograma eksploziva. Dakle, ako izuzmemo eksploziv, građani su dragovoljno predali otprilike šest do sedam puta više oružja i streljiva nego što ga je policija u svojim akcijama uspjela pronaći i zaplijeniti.

Predajte oružje

– Svi oni koji dragovoljno žele predati oružje mogu nazvati broj policije 192 te će im na kućne adrese doći policijski službenici u civilu vozilom bez policijskih oznaka koji će oružje preuzeti te im tako osigurati anonimnost i sigurnu predaju oružja. Važno je građanima skrenuti pažnju da ne donose oružje u službene prostorije policije – napominju u MUP-u, čija je akcija „Manje oružja, manje tragedija“ koju provode još od 2007. godine svojevremeno proglašena najučinkovitijom akcijom takve vrste u povijesti UN-a. A u sklopu te akcije u proteklih 13 godina prikupljeno je oko 345 tisuća komada vatrenog oružja, 5,4 tone eksploziva, 5,5 milijuna komada različitog streljiva.

Dakle, iako nitko ne želi nagađati koliko, jasno je kako Hrvati posjeduju itekako puno ilegalnog oružja koje ne žele vratiti iz raznih razloga – iz sentimentalne vrijednosti, zbog osjećaja unutarnje i vanjske nesigurnosti koja je dodatno narušena u doba pandemije koronavirusa, poučeni iskustvom iz prošlog rata neki ga čuvaju jer misle da bi im ponovo moglo zatrebati. Problem je što se nikada ne može znati hoće li netko, pritisnut nekom nedaćom, prodati to oružje na crno pa će biti iskorišteno za nešto ilegalno.