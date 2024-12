Orban i Putin sat vremena razgovarali: 'Ovo su najopasniji tjedni...'

Viktor Orban, mađarski premijer, razgovarao je jutros s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razgovarali su, kako je Orban otkrio, sat vremena. "Jutros sam sat vremena telefonski razgovarao s predsjednikom Putinom. Ovo su najopasniji tjedni rusko-ukrajinskog rata. Poduzimamo sve moguće diplomatske korake za prekid vatre i mirovne pregovore", istaknuo je Orban.

Početkom srpnja 2024. godine, samo nekoliko dana nakon što je Mađarska preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije, Orban je otputovao u Moskvu na sastanak s Putinom. Susret je odmah izazvao oštre reakcije europskih čelnika. Njemački kancelar Olaf Scholz tada je istaknuo kako je Orban otputovao isključivo kao mađarski premijer, dok je estonska premijerka Kaja Kallas optužila Orbana da "iskorištava položaj predsjedanja EU-om kako bi sijao zbunjenost."

Prije posjeta Moskvi, Orban je nenajavljeno posjetio Kijev gdje se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Mađarski premijer svoj je diplomatski angažman opisao kao "mirovnu misiju", tvrdeći da je Mađarska "postala jedina zemlja u Europi koja može razgovarati sa svima".

Orbanova bliskost s Putinom stvara značajne tenzije unutar EU-a. Mađarska je opetovano opstruirala ili ublažavala inicijative Europske unije usmjerene na pružanje potpore Ukrajini i implementaciju sankcija protiv Moskve. Iako Mađarska održava bliske energetske veze s Rusijom, analitičari ističu da zemlja nije ostvarila značajne ekonomske koristi od tog odnosa.

I had an hour-long phone conversation this morning with President Putin. These are the most dangerous weeks of the #RussiaUkraineWar. We are taking every possible diplomatic step to argue in favour of a ceasefire and #peace talks.