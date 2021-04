Oporba kritički pobrojila “milijun i jedan problem u prostoru”

Stanje u našem prostoru je kaotično – kazala je Katarina Nemet (IDS) tijekom rasprave o izvješću o stanju u prostoru Hrvatske od 2013. do 2019., što bi mogao biti sažetak cijele palete iznesenih oporbenih primjedbi.

– Demografska slika je iz faze zabrinjavajuće prešla u alarmantno stanje. Od države koja je 1990. imala 4,8 milijuna stanovnika došli smo na četiri milijuna, a po nekim izvorima i ispod toga. Prostor se najbolje štiti ljudima, a naš je ugrožen iseljavanjem. Uz sve resurse i nacionalno blago, iseljavanje ne prestaje. Uništava se obalni pojas. Imamo preizgrađenost parcela, a takvu izgradnju ne prati nužna infrastruktura, što donosi i gospodarsku štetu. Na prostor se gleda isključivo kao na resurs koji se maksimalno eksploatira, a da se ne gledaju posljedice. Bespravna gradnja nastavlja se i nakon provedene legalizacije. Gradi se na poljoprivrednom zemljištu, uz samo more. Država nije zainteresirana da to spriječi. Imovinsko-pravni odnosi i dalje nisu riješeni. Zagađuje se okoliš. Više od petine ljudi sa sela namjerava se preseliti u grad. Proizvodnja hrane je strateški važna i možemo je proizvoditi i nekoliko puta više nego što je danas proizvedemo... – nizale su se oporbene kritike pa je Ružica Vukovac (DP) ustvrdila: “Imamo milijun i jedan problem u prostoru, no vladajući nijedan ozbiljno ne priznaju.”

Ministar Horvat najavio je raspravu o Nacionalnom prostornom planu.

