'On je odrastao čovjek, političar s dugogodišnjim iskustvom, sam će procijeniti treba li se ispričati'

„Spojiti Stephena Bartulicu i bilo kakvu vrstu kriminala je bizarno. O njemu mogu govoriti samo kao o svom stranačkom kolegi s kojim se u političkom dijelu slažem, koji je dobio povjerenje građana da nas predstavlja u Europskom parlamentu i mislim da u priču polako treba zatvarati jer je on svoju aktivnu političku djelatnost u Republici Hrvatskoj na pet godina završio i prelazi u Europski parlament. Već je član konzervativaca i mislim da je ta priča završena”, komentirao je Peternel Bartuličinu vožnju u Ferrariju s osobom s kriminalnom prošlošću.

Odbacio je tezu da je došlo do raskola u Domovinskom pokretu, kazavši da ga ne vidi. „Ova situacija je nama bila neugodna, ali nadam se da ćemo sada konačno imati vremena baviti se onim zbog čega su nas sve skupa građani birali, a to je da osiguravamo boljitak Republike Hrvatske i svih građana”, kazao je Peternel.

Na upit je li se Bartulica u sinoćnjem intervjuu Novoj TV ispričao kako je od njega zatražio predsjednik stranke Ivan Penava, odgovorio je da je on odrastao čovjek, političar s dugogodišnjim diplomatskim iskustvom i sam će procijeniti treba li se ispričati ili ne. Dodao je i da bi se on ispričao ako bi smatrao da je pogriješio, međutim, nije htio odgovoriti na pitanje je li Bartulica pogriješio.

Medijske napise da je Penava samostalno, bez odluke stranačkih tijela, dogovorio da SDSS-ov Milorad Pupovac može biti izabran za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Peternel je popratio riječima da će 'o tome još razgovarati i da nije obaviješten da je tu postignuto neko definitivno rješenje'. Još ćemo rješavati tu situaciju, glasanje je idući tjedan i mi svakako nećemo biti za to, a što se biti oko naše suradnje s HDZ-om, to će se odlučiti i o tome će govoriti Penava i Mario Radić, kazao je.

Upitan znači li to da bi izbor Pupovca mogao ugroziti suradnju HDZ-a i DP-a, kazao je da neće, ali i dodao kako duboko problematičnim i nelogičnim smatra da Pupovac bude biran iz vladajuće kvote kao predsjednik Odbora, a njegova stranačka kolegica Dragana Jeckov u oporbenoj kvoti kao potpredsjednica Odbora.

„Političkom odlukom i usuglašavanjem unutar koalicije može se donijeti bilo koja odluka, a ako do te odluke i dođe, onda znamo da je tu Domovinski pokret i postoji HDZ. Jedna stranka koja se s tim ne slaže, a postoji jedna stranka koja na tome inzistira i ide čak toliko daleko da će to izglasati sa SDP-om. Pa super, neka birači to i čuju”, zaključio je Peternel.