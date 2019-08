Omiljene destinacije: Ove su vile ljetne oaze državnog vrha

Početak kolovoza državni vrh oduvijek koristi za trenutak predaha, a državne rezidencije najčešće su im prvi izbor. Tako i aktualna predsjednica ljetni radni odmor provodi na Brijunima i to u vojnom kompleksu Penada gdje će do Velike Gospe finalizirati planove oko formiranja izbornog stožera za drugi predsjednički mandat, a Brijune je za ljetnih vrućina birao i prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman.

Volio ju je i Al Capone

Premijer Andrej Plenković s obitelji ovih dana odmara u vili Costabelli kod Opatije koju je prema urbanoj legendi volio i mafijaški boss Al Capone zbog čega je rezidencija poznata i kao vila Capone, a neki je zovu i Rankovićeva vila jer je za Jugoslavije bila ljetna oaza tadašnjeg šefa obavještajne zajednice Aleksandra Rankovića. Danas s tim impresivnim zdanjem s bazenom koje ima dva objekta, glavni i pomoćni, idealan za osoblje, upravlja MUP.

Costabellu je za odmor izabrao i premijer s najkraćim stažem Tihomir Orešković koji je, kako se tada pisalo, potrošio čak 100 tisuća kuna na catering, što je na kraju sam platio. I iako je u Costabellu svraćao i bivši premijer, a danas kandidat za predsjednika države Zoran Milanović preko ljeta je najčešće birao “skromniju” vilu Kovač na Hvaru koju je “popularizirao” prvo Vladimir Bakarić pa Stipe Mesić.

Bivši predsjednik države u njoj je boravio svih deset godina koliko je proveo na Pantovčaku, a navodno ju je htio koristiti i nakon isteka mandata. Bivša premijerka Jadranka Kosor znala je otići u vilu Jadranka na Brijunima, ali češće u Bol na Brač o svom trošku, što je prakticirao i Ivica Račan dok je bivši predsjednik Ivo Josipović ljeta provodio u obiteljskoj kući u Baškoj Vodi.

Paralelno s vječnom temom tko će od državnog vrha u koju državnu vilu ide i demagogija kako to pravo državnim dužnosnicima jednom zauvijek treba zabraniti. Zadnji to tvrdi Miroslav Škoro, kandidat za predsjednika države.

Život u rezidenciji

– Čelni ljudi države, predsjednica i premijer su na odmoru. Ona u vojnom objektu Peneda na Brijunima, a on u državnoj vili Costabella u Opatiji. Oboje taj odmor plaćaju po privilegiranoj cijeni. Istu praksu imao je i bivši premijer, danas kandidat, koji sada govori da su neki jednakiji od drugih, a zaboravlja da je i on sam bio jednakiji, što uključuje i korištenje državnog zrakoplova u privatne svrhe. Svatko u Hrvatskoj volio bi da sebi i obitelji može priuštiti ljetovanje na Brijunima i Opatiji po cijeni i uvjetima u kojima se odmaraju naši političari, ali to je samo njihova povlastica. Prekinut ću s tom praksom! Vodeći ljudi države imaju primanja da si mogu platiti ljetovanje bilo gdje, po redovnim cijenama – objavio je Škoro.

Za političkog analitičara Žarka Puhovskog to je obična demagogija.

– I premijer i predsjednik trebali bi stalno biti u rezidenciji, tipa Downing Street ili Bijela kuća. Neke rezidencije možda i treba ukinuti, ali to je financijski potpuno irelevantno – drži Puhovski.