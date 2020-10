Ogorčeni zaposlenici: Bolnicu vode portiri i pralje s diplomom iz Banje Luke

Vinkovačka je bolnica druga bolnica nastala u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Prva je osnovana 1804. u Zagrebu za 32 bolesnika, a potom je 1831. otvorena vinkovačka bolnica, s 12 kreveta. Prve obdukcije u našoj zemlji odrađene su upravo u toj slavonskoj bolnici. No, ususret 190. rođendanu, razloga za slavlje u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, tvrde naši izvori iz te ustanove koji su nam se obratili, baš i nema.

“Ova je bolnica u samom vrhu liste dužnika, zbog neplaćanja dobavljačima, ponajprije veledrogerijama. Imate li tu sreću (ili nesreću) da surađujete s vinkovačkom bolnicom, plaćanje za svoje robe i usluge koje ste isporučili možete očekivati u roku od dvije do gotovo tri godine, što je mnogim manjim tvrtkama nepremostiv problem”, tvrde u pismu koje je stiglo u našu redakciju. Zbog višemilijunskog duga za lijekove, pisalo se već, bio joj je blokiran račun lani u srpnju. Ukupne obveze ustanove u prosincu 2015. iznosile su 69 milijuna kuna, godinu dana poslije popele su se na 88,8 milijuna, 2017. su iznosile 94,9 milijuna, dok su na isti datum 2018. dosegnule 123,8 i lani 150,8 milijuna kuna.

Video: Postavljaju se kreveti u zagrebačkoj Areni za oboljele od COVID-19

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pripravnost za zaradu?

“Brojni su razlozi za loše stanje u bolnici, ali mnogi djelatnici složit će se da je najveći problem u lošem rukovođenju te međuljudskim odnosima, zbog čega je vinkovačku bolnicu u proteklih nekoliko godina napustio veći broj vrhunskih specijalista, kirurga, internista, radiologa, a do kvalitetne zamjene za te kadrove teško je doći, jer zbog poznavanja situacije u toj bolnici, sve se manje mladih liječnika odlučuje za specijalizaciju u njoj”, stoji nadalje.

Posljednji natječaj za specijalizacije, kako se vidi na internetskoj stranici bolnice, objavljen je 27. prosinca 2019., a traženo je 29 specijalizanata iz različitih grana medicine. Sukladno Odluci o izboru specijalizanata, objavljenoj na istim mrežnim stranicama mjesec dana poslije, vidljivo je da su popunjene samo dvije specijalizacije iz kardiologije. Iz bolnice je, tvrde naši izvori, od 2017. do 2020. godine otišlo 15-ak specijalista i oko 40 medicinskih sestara/tehničara, što je gotovo 10 posto od njihova ukupnog broja. U ravnateljstvu bolnice, pak, iznose drukčije brojke i kažu kako je u navedenom razdoblju bolnicu napustilo devet liječnika. Ne navode, pak, podatke o medicinskim sestrama.

– Neki su liječnici otišli, a drugi su nam došli. Poslovne migracije nisu ništa neuobičajeno u svim gospodarskim sektorima pa je tako i u zdravstvu. Liječnici i medicinske sestre idu tamo gdje misle da će im biti bolje, a što se naše bolnice tiče, razlozi njihova odlaska u većini su slučajeva osobni ili obiteljski. Samim ulaskom Hrvatske u EU bilo je jasno da će odljeva liječnika biti – započinje Sonja Marinković, glasnogovornica bolnice. Broj je zaposlenih, iznosi ona, ukupno 909, od čega su 674 zdravstvena radnika. Prije pet godina imali su 806 djelatnika, od kojih je 591 bio zdravstveni kadar.

Što se tiče slaba interesa za specijalizacije, glasnogovornica komentira kako se taj problem “može vezati na cjelokupnu situaciju u Hrvatskoj koja muku muči s nedostatkom liječnika, ali i njihovim odlaskom na rad u druge zemlje EU”.

– Godinama svjedočimo da i oni liječnici koji se odluče ostati u Hrvatskoj uglavnom biraju otići u velike zdravstvene ustanove, dakle KBC-e jer smatraju da ondje imaju bolje uvjete za stručno usavršavanje, a i uvjeti života u većim gradovima uvijek više privlače mlade ljude od života u malim sredinama. Nadamo se da će se to u dogledno vrijeme promijeniti jer i Županija i bolnica programima specijalizacija i stambenog zbrinjavanja čine sve kako bi dodatno privukli mlade liječnike u našu Županiju – nastavlja ona.

Upravno je vijeće, inače, proteklog mjeseca dalo suglasnost za još jedan mandat dosadašnjem ravnatelju Krunoslavu Šporčiću. Naši izvori, pak, kažu kako se ravnatelj menadžerstvu ne stigne posvetiti.

– Ravnatelj cijeli radni dan provodi uglavnom u operacijskoj sali i na odjelu anestezije s obzirom na to da je zaista vrhunski specijalist, dok ga se u ravnateljstvu bolnice obično može nakratko vidjeti pred kraj radnog vremena. U četiri godine prethodnog mandata ravnatelj nije uspio naći vremena ni za jedan zajednički sastanak rukovodstva uprave bolnice koje radi nekoordinirano i bez ikakve ozbiljnije kontrole kvalitete rada i ostvarenih rezultata. U takvoj situaciji normalno je da se pojedinci iz uprave danima ne pojavljuju na poslu, a da se pritom vode da rade, ili da ih policija odvede s radnog mjesta i pritvori na mjesec dana, a da im se vodi da su na godišnjem odmoru, što je suprotno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva – tvrde naši sugovornici koji su željeli ostati anonimni.

Video: Na snazi nove mjere

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– U bolničkoj upravi, na višim ili nižim pozicijama, sjedi veći broj zaposlenika koji su svoj radni staž u bolnici započeli kao pomoćni radnici, portiri, spremačice, pralje i slično, a danas su članovi uprave bolnice na rukovodećim ili administrativnim radnim mjestima. Jedan od takvih primjera i trenutačni je rukovoditelj Odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova koji broji više od 150 zaposlenih i jedna je od najvećih ustrojstvenih jedinica bolnice – iznose oni nadalje.

Upravno je vijeće u rujnu, inače, izmijenilo i dopunilo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojom su izmijenjeni uvjeti za radno mjesto upravo rukovoditelja Odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova. Prije je na toj funkciji trebao biti zaposlenik tehničke, pravne ili ekonomske struke. Po novome, dovoljna je diploma bilo kojeg fakulteta.

– Uvjereni smo da je to učinjeno zato što je inspekcija rada utvrdila kako aktualni rukovoditelj Odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova ne ispunjava potrebne uvjete propisane za to radno mjesto jer ima diplomu poljoprivrednog fakulteta, što je u suprotnosti s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Zanimljiva je i činjenica da je taj rukovoditelj nadređen svojoj supruzi i bratu, koji su također zaposlenici vinkovačke bolnice, a odnedavno je na poslovima vozača preko student-servisa zaposlen i rukovoditeljev sin pa je sada i njemu šef. Od svog nećaka, čijem ocu je, kao što smo rekli, nadređen, koristi usluge bojenja bolničkih prostora pa je tako samo tijekom 2019. u bolnici nećak odradio posao vrijedan gotovo 120.000 kuna – iznose naši sugovornici. Potonje se može vidjeti i iz javno dostupnih podataka o javnoj nabavi. Riječ je, kako stoji, o ličilačkim i soboslikarskim radovima bolničkih prostora lani u travnju, temeljem “jednostavne nabave radova”.

Spomenutog rukovoditelja prozivaju i da se koristi službenim vozilom, “u kojem se njega i suprugu često može vidjeti u gradu i izvan radnog vremena i kojim dolaze i odlaze na posao, uz to što im bolnica oboma redovno isplaćuje naknadu za prijevoz”.

– Osim toga, svaki mjesec skupi i nemalu naknadu za pripravnost i rad po pozivu iako za njegov dolazak i intervencije u bolnici izvan radnog vremena nema stvarne potrebe jer sve kvarove i intervencije izvan radnog vremena odrađuju pripravni radnici pa nema potrebe za pripravnošću i nazočnošću rukovoditelja, osim u iznimnim situacijama, kojih gotovo da i nema. Pripravnost i rad po pozivu i inače su izvor velikih dodatnih troškova u vinkovačkoj bolnici pa tako pripravnost u bolnici imaju svi majstori, vozači, informatičari, ali i neki ekonomisti. S druge strane, i plaće liječnika zahvaljujući pripravnostima i prekovremenom radu (stvarnom ili samo pisanom) znaju ići u nebo pa nije rijetkost da pojedini liječnici prime neto plaću i veću od 30.000 kuna, na čemu im i premijer i predsjednik države mogu samo pozavidjeti – tvrde naši sugovornici.

Po Kolektivnom ugovoru, pripravnost je oblik rada kada radnik ne mora biti nazočan u zdravstvenoj ustanovi, ali mora biti dostupan radi obavljanja hitne medicinske pomoći.

Sastanci putem Teamsa

Glasnogovornica Marinković odgovara da “ravnatelj sve svoje radne zadatke, uključujući rad u ravnateljstvu i rad na odjelu, obnaša redovito i odgovorno”.

– Sastanci u upravi ne održavaju se od ožujka ove godine kada je nastupila kriza povezana s epidemijom koronavirusa i kada je Krizni stožer propisao preventivne mjere za sprečavanje širenja bolesti držanjem propisanog razmaka i što manjim okupljanjima više ljudi u zatvorenom prostoru. Unatoč tome, svi članovi ravnateljstva u stalnom su kontaktu putem platforme Microsoft teams, a sastanci s manjim brojem članova održavaju se ovisno o hitnosti situacije – uvjerava ona. Nije nam, pak, dostavljena informacija kada je posljednji takav sastanak održan.

Što se tiče navoda da u bolničkoj upravi sjede oni koji su startali kao spremačice, pralje..., odgovara kako “prilikom popunjavanja slobodnih radnih mjesta u upravi, a vodeći računa o zabrani novog zapošljavanja Ministarstva zdravstva, ustanova većinu takvih radnih mjesta popunjava internim natječajima kako bi svi uposlenici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu imali priliku napredovati”.

– Smatramo da je to pozitivan smjer koji motivira zaposlenike i našu bolnicu stavlja u poziciju poželjnog poslodavca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Usto, moramo napomenuti kako je temeljem dojava, poput one koju imate i vi, inspekcija rada nekoliko puta posjetila našu ustanovu i nije pronašla nikakve nepravilnosti vezane za zapošljavanje djelatnika – poručuje Sonja Marinković.

Na upit da objasne zašto je Upravno vijeće u rujnu izmijenilo uvjete za radno mjesto rukovoditelja Odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova, odgovara kako je tijekom inspekcijskog nadzora u rujnu ove godine uočena nedosljednost u tekstu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u dijelu posebnih uvjeta za to radno mjesto.

– Naime, u Prilogu 2. Pravilnika propisani su posebni uvjeti visoke stručne spreme tehničke, pravne i ekonomske struke, a u Prilogu 3. za isto radno mjesto propisani su uvjeti visoke tehničke, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke. Navedeni pravilnik donijelo je Sanacijsko vijeće ustanove još u travnju 2015. Nakon provedenog inspekcijskog nadzora u rujnu ove godine, a Inspektorat rada izrekao je mišljenje da se odredbe moraju uskladiti u smislu istovjetnosti sadržaja – objašnjava Marinković.

Dodaje i kako voditelj Odjela za tehničke, uslužne i informatičke poslove “službeni automobil prema saznanjima ravnateljstva koristi isključivo kada se izvan radnog vremena dogode hitne situacije koje u bolnici zahtijevaju njegovu prisutnost”. Potvrđuje i kako on i supruga mu imaju mjesečnu naknadu za troškove putovanja na posao. O tome da službeni automobil koristi njegova supruga te da ga voditelj koristi u privatne svrhe, ravnateljstvo bolnice, tvrdi, nema saznanja. Ravnateljstvo bolnice, također, nema saznanja o tome da netko iz uprave ne dolazi na posao.

– Štoviše, zbog nedolaska na posao i neopravdanog izostanka u zakonskom roku dva su djelatnika dobila izvanredni otkaz u tekućoj godini – nadovezuje se.

Što se tiče soboslikarskih radova koje je odradila tvrtka voditeljeva nećaka, glasnogovornica kaže “kako Ravnateljstvo bolnice prilikom provođenja postupaka javne nabave ne ulazi u analize vlasničke strukture tvrtki koje su se na nj javile”.

Informatičari u Osijeku

Najveća neto plaća, pak, liječnika u bolnici isplaćena je u travnju, “u jeku COVID-19 krize, kada su liječnici i sestre radili pod punim opterećenjem” i ona je iznosila 39.994 kune.

Ogorčeni zaposlenici bolnice koji su nam se obratili dotaknuli su se i stručne spreme njihovih kolega. Osim diploma poljoprivrednog fakulteta, koje navodno ima više zaposlenika uprave bolnice, “jedan od omiljenijih fakulteta među zaposlenicama uprave Vinkovačke bolnice je i Univerzitet za poslovne studije iz Banje Luke, koji je medijski poznat po ozbiljnim optužbama za prodaju diploma”. Poznato je kako diplomu tog fakulteta ima i aktualni predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, kojeg se zbog toga prozivalo u medijima. Republika Srpska nedavno je poništila diplomu Osmanu Mehmedagiću, kojem tijekom studenoga istječe mandat na čelu Obavještajno-sigurnosne agencije u BiH jer su utvrdili kako su pri upisu na Univerzitet i polaganju ispita počinjene brojne statutarne i zakonske povrede.

– Diplomu ekonomista s Fakulteta za poslovne studije iz Banje Luke posjeduje bivši voditelj Odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova koji je ljetos prestao biti zaposlenik bolnice Vinkovci, nakon što mu je nekoliko puta produljivan ugovor o radu i nakon što je ispunio uvjete za starosnu mirovinu. On je dugi niz godina bio voditelj tehničkih poslova i alfa i omega za sve poslove nabave u bolnici iako je diplomu stekao tek 2009. Osim njega, istu diplomu ima i njegov kum, koji obavlja poslove skladištara i kojem to unatoč visokoj stručnoj spremi koju posjeduje nije ispod časti. On je, inače, vlasnik privatne trgovine. Diplomu ekonomista s istog fakulteta posjeduje i sin bivše supruge bivšeg voditelja Odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova. On obavlja poslove višeg informatičkog referenta u Odsjeku za informatiku, nakon što je inspekcija rada nadzorom ustanovila da ne posjeduje uvjete za radno mjesto viši stručni savjetnik za informatiku na koje je imao ugovor do inspekcijskog nadzora. Zanimljiv je i podatak i koincidencija da su sva trojica ekonomista fakultet upisala iste školske godine te su ga uspjeli završiti u roku i sva trojica istog dana, navodno na Staru godinu 2009. – tvrde naši izvori.

Unatoč četvorici zaposlenih informatičara, nastavljaju, “većinu poslova održavanja i servisa informatičke opreme ne obavljaju zaposlenici Odsjeka informatike, već vanjske tvrtke”.

“Primjerice, održavanje informatičke opreme u službi sigurnosti, održavanje internet te intranetske stranice, nabavu računalne opreme i slične poslove za vinkovačku bolnicu već niz godina obavlja tvrtka iz 45 kilometara udaljenog Osijeka. Zanimljivo je, pak, kako ta tvrtka, prema javno dostupnim podacima HGK ima samo jednog zaposlenog i prosječne godišnje poslovne prihode u proteklih pet godina manje od 1,5 milijun kuna, od čega više od pola milijuna kuna ostvari u poslovanju s vinkovačkom bolnicom. Tijekom 2019. bolnica je objavila pozivni natječaj za pružanje navedenih informatičkih usluga na kojem je posao dodijeljen tvrtki iz Osijeka iako je financijski povoljniju ponudu dostavila i tvrtka iz Vinkovaca koja ima više od 20 zaposlenih informatičara, 24-satno dežurstvo i može intervenirati na lokaciji bolnice u roku od nekoliko minuta. Posao je dodijeljen tvrtki iz Osijeka, čijim bi radnicima, u slučaju hitne intervencije na informatičkoj opremi, trebalo gotovo sat vremena za dolazak do vinkovačke bolnice. Kako je već navedeno, unatoč ugovoru o održavanju informatičke opreme, internet i intranetske stranica bolnice, u pripravnosti su (za što su dodatno plaćeni) i djelatnici Odsjeka za informatiku, od kojih jedan živi na 45, a drugi na gotovo 40 kilometara od bolnice”, piše u pismu koje nam je stiglo.

Uvjet – certifikati

U ravnateljstvu kažu kako Opća županijska bolnica Vinkovci u svom svakodnevnom radu koristi vrlo složen i tehničko-tehnološki zahtjevan sustav.

– Telemedicina, RTG dijagnostički uređaji, mnogi laboratorijski uređaji, neurološka dijagnostika, OCT, CT i drugi za svoj rad moraju imati 24-satnu informatičku podršku posebice u hitnim dijagnostičkim i radnim postupanjima. OŽB Vinkovci raspolaže zato s više od 20 servera, oko 300 radnih stanica, brojnim softverima, poslužiteljima i drugim informatičkim uređajima potrebnim za nesmetan rad medicinskih službi. Da bi cijeli sustav bio povezan i funkcionirao, postoji kompleksna mrežna infrastruktura koja zahtijeva stalni sustav nadzora. Povećavanjem elemenata informatičkog sustava, a samim time i njihove kompleksnosti, broj informatičara se u posljednje četiri godine povećao s jednog izvršitelja na trenutačno četiri, s vremenskim odmacima. Gotovo sve zdravstvene ustanove u RH, osim svojih informatičara, imaju sklopljene i ugovore za održavanje informatičkih aplikacija, servera, poslužitelja i informatičkih mreža. Kada je riječ o određenim aplikacijama, PIS, IBIS, internet, intranet, telemedicina, backup i druge, sve nabrojene su informatički uraci nad kojima postoji autorsko pravo servisiranja i održavanja. Dakle, svaka nepravilnost mora se prijaviti autoru koji će vlastitim resursima riješiti problem. Takva je situacija i s internetskom i intranetskom stranicom OŽB-a Vinkovci, koji su autorsko djelo IT tvrtke iz Osijeka koja na temelju toga polaže pravo na njih i ima ih obvezu održavati. Provođenjem postupka javne nabave odabrana je ta osječka tvrtka jer je, za razliku od one druge, ispunila sve tražene dokaze sposobnosti. Traženi dokazi u obliku važećih certifikata, kojima raspolažu zaposlenici tvrtke iz Osijeka, uvjet su i ovlast da bi netko mogao biti angažiran na otklanjanju bilo kakvog kvara – naglašava glasnogovornica.

Inače, ta je tvrtka 2017. godine bolnici fakturirala račune u iznosu od milijun kuna, godinu dana poslije od oko 718.000 kuna, a lani 572.748,56 kuna.

– Jasno je da je zapošljavanjem većeg broja ljudi u bolnici i sama potreba za uslugama spomenute tvrtke znatno pala – zaključuju u bolnici.