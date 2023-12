Odvjetnik potvrdio: 'Profesor izlazi iz zatvora, večeras će spavati u svom krevetu'

Zagrebački nastavnik, kojem je zbog fizičkog obračuna sa srednjoškolcem u razredu bio određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, izlazi iz Remetinca, potvrdio je njegov odvjetnik Veljko Miljević.

– Profesor izlazi i to je to, to je sve što trebate znati. Pravno ne znamo koliko će mu točno vremena trebati, no u 13:30 predsjednica sudskog vijeća Lidija Viđak prihvatila je žalbu, tako da će profesor danas, vjerujem, kući – rekao je za 24sata odvjetnik, dodajući da će nastavnik večeras spavati u svojemu krevetu.

Podsjetimo, prije nekoliko dana 61-godišnji nastavnik jedne zagrebačke srednje škole sukobio se s učenikom u razredu, a zbog incidenta je završio u istražnom zatvoru. Policija ga je osumnjičila za kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju, kazneno djelo tjelesne ozljede i dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Ipak, vrlo brzo nakon što mu je izrečena mjera istražnog zatvora, ta je žalba, kako pišu 24sata, prihvaćena.

Do sada se, inače, o cijeloj situaciji nije oglašavao sam profesor, no u javnost je procurila njegova obrana. On tvrdi da tijekom incidenta nije bio u alkoholiziranom stanju, što su sugerirala neka izvješća.

– U krivu sam. Znam da moram prestati s povremenim pivicama. I znam da nisam trebao tako reagirati jer ipak sam ja profesor i zbog toga mi je jako žao. Ali poričem da sam bio u razredu pod utjecajem alkohola. Bilo je to na četvrtom satu nastave. (...) Jedan učenik puštao je glazbu na satu, drugi je bacao kuglice koje je ukrao s novogodišnjeg bora.

Onda je jedan digao tri prsta i rekao mi da sam četnički vojvoda. Pitao sam ih: "Tko vas je tako odgojio!?" (...) S police je pala remenica i udarila đaka. Nastavili su me dalje provocirati, a jedan učenik mi je rekao: "Ajmo popiti bombicu van." Tom jednom đaku koji se ozlijedio rekao sam da se makne od mene te sam ga odgurnuo i pali smo. A ostali đaci su to su sve gledali i doslovno navijali – kazao je u svoju obranu nastavnik, piše Jutarnji list.

Nastavniku je zbog incidenta na nastavi uručen otkaz, a o cijelom slučaju oglasio se i ministar obrazovanja Radovan Fuchs, koji je rekao da je nastavnik bio u alkoholiziranom stanju.

– To je nemili događaj koji je za svaku osudu generalno, gdje god se zbivao. Naravno da je dolazak u alkoholiziranom stanju u školski objekt nedopustiv. Stvar treba gledati u širem kontekstu – treba raditi na klimi u školi koja će dati jasno do znanja svima i odgajati sve sudionike da se ponašaju sukladno normalnom načinu ophođenja i ponašanja – kazao je. Ponovio je kako je dolazak profesora u školu u alkoholiziranom stanju nedopustiv, dodajući kako će nadležna tijela doznati što se točno dogodilo.

Cijeli slučaj iznova je prokomentirao i u petak, 22. prosinca, kazavši da ostaje pri tome da nasilju nije mjesto u školi.

– Nakon cijele stvari otišao je kući i popio još neke pivice, neću to više komentirati. Ostajem pri onome da alkoholu nema mjesta u školama definitivno – rekao je.

Upitan je i je li pretjerana odluka da nastavnik zbog sukoba s učenicima ode mjesec dana u istražni zatvor.

– Možda i jest pretjerano, ali to je stvar policije. Zaista ne znam kako se postupa u tim slučajevima, ali vjerujem da policija radi po pravilima – kazao je, nakon čega su ga novinari zatražili da usporedi taj slučaj s onim bivšeg ministra Marija Banožića, koji je skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna osoba, no nije išao u istražni zatvor.

– To su dva potpuno različita slučaja. Postoje jasni propisi kad netko ide u istražni zatvor. Ne vidim paralelu. Osim toga, Banožić je završio u bolnici – rekao je.

