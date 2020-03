Održan još jedan prosvjed hokejaša

Građanska inicijativa „Siščani u brbi za svoju Ledenu dvoranu“ i Hokejaški klub Siscia još su jednom u četvrtak pokušali skrenuti pozornost na činjenicu da i dalje nemaju termine za treniranje u sisačkoj Ledenoj dvorani kojom upravlja gradska ustanova ŠRC. Pred Gradskom vijećnicom organizirali su simbolički doček svojih članica, reprezentativki u hokeju, koje su se nedavno vratile sa Svjetskog prvenstva u diviziji 2B u Reykjaviku. Nakon toga su održali i suhi trening, pred ulazom u Vijećnicu, obzirom da do leda i dalje ne mogu. Na prosvjedu se okupilo nešto manje od stotinjak Siščana i članova kluba.

Karla Vorkapić, tajnica HK Siscia pojasnila je kako se ovaj prosvjed događa ispred gradske vijećnice obzirom im je treniranje u dvorani koja je za to predviđena onemogućeno od strane gradskih institucija.

„Ovdje je šest naših članica, reprezentativki Hrvatske te 20-ak klinaca. Neki nisu mogli doći zbog školskih obaveza. Na tzv. suhom treningu su odrađene određene vježbe koje su se mogle odraditi s obzirom na okolnosti, tehniciranje s pakom i palicom. Pročitali smo otvoreno pismo koje smo uputili predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću i gospodinu Davoru Bernardiću, kao predsjedniku stranke čija je članica i naša gradonačelnica“, rekla je Vorkapić.

Naime, temeljem naloga Športske inspekcije Zajednica sportskih udruga Grada Siska odredila je, krajem prošle godine, termine za trening ženske ekipe HK Siscia, kao jedine klupske ekipe registrirane u ovoj sezoni. No, termini će se aktivirati, prema tumačenju odluke od strane ŠRC-a, sa objavom kalendara natjecanja kojeg objavljuje Hrvatski savez hokeja na ledu.

Obzirom na mali broj ženskih ekipa u Savezu i dalje ne znaju kada će Prvenstvo započeti pa nisu ni obajvili kalendar, a to, po mišljenju zajednice i ŠRC-a, znači da do leda Siscia i dalje ne može doći. No, prošlotjedna nova kontrola Športske inspekcije u Sisku dovela je do stava kako je za termine na ledu dovoljna samo registracija momčadi, pa predstoji vidjeti kako će gradska ustanova reagirati na taj najnoviji nalaz Sportske inspekcije.