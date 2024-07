'Odmrzavanje vojnog roka? Pa Hrvatska vojska se pretvorila u socijalnu ustanovu...'

U studiju Večernjeg lista u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, odnosno proslave godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja gostovao je Pavle Kalinić. Geopolitički stručnjak i iskusni diplomat govorio je o Oluji, a u jednom smo ga dijelu emisije upitali što misli o ponovnom uvođenju vojnog roka u Hrvatskoj.

- Kad treba, veliki HDZ-ovi talenti reći će da vojni rok nije ukinut, nego zamrznut. Pa vidjeli smo kad je ona ukrajinska izviđačka letjelica pala kod Studentskog centra. Tad je i protuzračna obrana također bila zamrznuta, ali bila je ne samo kod nas, nego je bila zamrznuta i kod Mađara i kod Rumunja i tako dalje.

Dotaknuo se Kalinić i aktualnog rusko-ukrajinskog sukoba. Mogu li Ukrajinci nešto naučiti od Hrvatske?

- Ja mislim da Plenković i Milanović samo mogu dati mladim Ukrajincima savjet kako izbjeći služenje vojnog roka, što su mnogi poslušali. Prema tome, ja ne znam koga bi oni mogli savjetovati? Mi jesmo imali časnički kadar. Međutim, taj časnički kadar je ponižen. Taj časnički kadar je potjeran iz Hrvatske vojske. Prema tome, ja ne vidim tko bi tu bio netko tko bi mogao davati određene savjete.

Problem je i u tome, kako veli, što Hrvatska ne prati najnoviju vojnu tehnologiju.

- Što mogu učiti od Hrvatske? Rekao sam već da je tehnologija mnoge stvari izmijenila. Korištenje zrakoplovstva kakvo smo mi imali, u Oluji jednostavno nije primjenjivo. Na kraju, tamo više nikome ne pada napamet da koristi MiG 21, a rijetko kad ste čuli da se koristi u bilo kakvoj akciji i MiG 29. To je jednostavno prošlo svršeno vrijeme. Vidjeli ste, recimo rusku mornaricu. Konkretno ta ruska mornarica u Crnom moru praktički ne može ništa. Ukrajina, koja je praktički bila bez mornarice s dronovima, što pomorskim, što onim zračnim, jednostavno ih je dobila. Potopili su im čak i glavnu njihovu krstaricu koja je bila zadužena za zračnu zaštitu. Onda su ih potjerali. Jednostavno su bili prisiljeni napustiti ne samo Crno more, nego i druge dijelove. Oni su jednostavno bili prisiljeni zato što to nisu mogli držati.

Koji je značaj Oluje za Hrvatsku danas?

- Hrvatska je preživjela na taj način. I hrvatska nacija je preživjela s Olujom i dobila je određeno vrijeme da se može konsolidirati. Međutim, nažalost, ta konsolidacija kasni, a svaka čast dečkima koji su bili od '91. do '95. godine. Na žalost, u međuvremenu, hrvatska vojska se pretvorila u socijalnu ustanovu jer se ljudi nisu imali gdje vratiti zahvaljujući privatizaciji pa su ostali u vojsci. Onda, naravno, kako kažu, zamrznut je vojni rok. Što je ustvari bilo dodatno uništavanje Hrvatske vojske. Hrvatska vojska otprilike ima i ispod 15 tisuća ljudi. Onda ovi naši talenti iz Sabora koji nemaju blage veze s realnim životom kažu "mi ćemo poslati vojsku". Hrvatska ima, što u uredima, što na terenu, 29 tisuća ljudi u policiji. A to znači da je policija praktički skoro duplo jača brojčano nego što je vojska. Prema tome, mi ovu granicu ne možemo zaštititi - naglašava Kalinić i dodaje:

- Odzamrzavanja vojnog roka neće biti. Trebalo bi napraviti strategiju nacionalne sigurnosti koja ne bi bila mrtvo slovo na papiru. Garnitura koja vodi Hrvatsku to nije u stanju učiniti. Ni oni takozvani sveučilišni profesori koji su to postali zahvaljujući tome što su bili članovi prave stranke u pravo vrijeme. Bio je već jedan pokušaj pisanja strategije nacionalne sigurnosti. To se pokazalo kao mrtvo slovo na papiru.