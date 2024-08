Subota odlučujući dan za Domovinski pokret: Ivan Penava ili Mario Radić?

Poslije dana pa i tjedana žestoke izborne kampanje subota 31. kolovoz je 'dan D' za Domovinski pokret i njegovu dalju budućnost. Naime, toga dana se održavaju unutarstranački izbori na kojima će se birati predsjednik stranke, njegov zamjenik i članovi Domovinskog odbora.

Sabor stranke i unutarstranački izbori DP-a održavaju se u Hotelu Internacional u Zagrebu gdje će morati biti i fizički prisutni svi oni koji imaju pravo glasanja. Pravo glasanja imaju ukupno 103 osobe i to članovi Domovinskog odbora i vijećnici iz županijskih podružnica širom Hrvatske. Njihov broj je određen prema broju članova i ostvarenim rezultatima na parlamentarnim izborima. Upravo je i ta odluka bila jedna od onih oko kojih je došlo razmimoilaženja mišljenja u DP-u.

Prema statutu i Pravilniku DP-a unutarstranačke izbore provode članovi Središnjeg izbornog povjerenstva kojega čini pet osoba koje su izabrane prije svih ovih događanja u stranci. Te osobe će biti zadužene za nadzor tri glasačke kutije, onih u koje će se ubacivati izborni listići za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Domovinskog odbora. Isto to povjerenstvo zaduženo je i da na kraju prebroji glasačke listiće. Za sada je nepoznato je li predviđena i mogućnost promatrača, odnosno hoće li jedan ili drugi suprotstavljeni stranački tabor imati mogućnost da postave svoje ljude koji će po uzoru na lokalne i parlamentarne izbore nadzirati sam tijek izbora kao i prebrojavanje listića.

Što mislite tko će pobijediti na izborima u Domovinskom pokretu? Ivan Penava 9 glas/ova

Mario Radić 7 glas/ova

Poznato je kako DP ima dva kandidata za predsjednika i to Ivana Penavu, koji je aktualni predsjednik DP-a, i Maria Radića koji je aktualni zamjenik predsjednika stranke. Za mjesta zamjenika predsjednika stranke kandidirali su se Stipo Mlinarić i Igor Peternel. Prema stranačkom Statutu za mjesto predsjednika i zamjenika predsjednika DP-a kandidati su morali osigurati po 11 potpisanih glasova osoba koje imaju pravo glasa dok je za članove Domovinskog odbora bilo potrebno osigurati po 6 glasova. S obzirom na mali broj osoba koje imaju pravo glasati za očekivati je, ako sve protekne kako treba, da se rezultati izbora saznaju relativno brzo.

U međuvremenu smo došli do neslužbene informacije, koja nam nije službeno potvrđena, kako je u zadnji trenutak došlo do promjene zaštitarske službe koja će osiguravati sabor stranke i unutarstranačke izbore. Navodno kako je u zadnji trenutak otpala zaštitarska tvrtka iz Zagreba te da je za taj posao izabrana zaštitarska tvrtka iz Vukovara. Za sada se ne zna kome u korist ide ta promjena i kako je i zašto do iste došlo, odnosno tko je inicirao da do tako nečeg dođe u zadnji trenutak. Potvrdu te informacije pokušali smo dobiti iz oba stranačka tabora ali za sada bez uspjeha.