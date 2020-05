Strenja o napuštanju Mosta: Htjeli su se svjetonazorski profilirati, više nije bilo prostora za rad

Odlazim iz politike. Ne odlazim ni u jednu drugu političku opciju. Za mene prelazak u neku drugu političku stranku nikada nije bila opcija. Neurologinja sam i vraćam se natrag u medicinu, u KBC Rijeka na svoje radno mjesto. No, nadam se da visoki standardi koje sam nametnula u radu saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku ostati i biti nastavljeni. Bio je to Odbor s najvećim brojem tematskih sjednica na kojima sam otvarala teme koje su bitne za najranjivije skupine unutar našeg društva i za zdravstveni sustav, čime smo učinili da su se mnogi problemi na kraju počeli rješavati. To je način na koji saborski odbori i trebaju raditi – kazala nam je danas donedavna predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja potvrdivši svoju odluku da napušta politiku. No, još u listopadu prošle godine napustila je i Most, stranku s kojom je i ušla u Sabor.

– Iz Mosta sam izašla još prošle jesni. Razišli smo se. Most je u početku bio heterogena skupina koja je imala jedan cilj - mijenjati Hrvatsku. Nažalost, vodstvo Mosta smatralo je da se stranka treba svjetonazorski jasno profilirati i tu više nisam imala prostora za rad. Odnosno, u Mostu su odstupili od onoga zbog čega sam svojevremeno i pristupila toj opciji – pojasnila je Strenja razloge izlaska iz Mosta.

A kada smo je upitali kako komentira to što su Most napustili još neki članovi, ujedno i saborski zastupnici, a posljednji je to prekjučer učinio i Slaven Dobrović, te kakvu sudbinu predviđa Mostu na skorašnjim parlamentarnim izborima, Strenja je uzvratila:

– Neću komentirati odlazak drugih. Svatko ima svoje razloge. Možda su i isti. No, mislim da je za Most dobro da nije išao sa Škorom. Vjerujem da će Most i nakon izbora imati dovoljno zastupnika da će moći formirati svoj saborski klub i nastaviti se boriti za Hrvatsku. Mostov saborski klub bio je jedan od najprepoznatljivijih u Saboru. Bio je prava opozicija. Pokazali smo što znači “filibustering” i neprekidna rasprava od 34 sata o naših 888 amandmana kojima smo htjeli spriječiti donošenje Zakona o izbornoj promidžbi kojim su se enormno povećali iznosi stranaka za političku promidžbu. Uspjeli smo otvoriti arhive, predložili smo novi izborni zakon, cijelu reformu pravosuđa i dva puta vodili opoziv ministra Kujundžića zbog nečinjenja u hrvatskom zdravstvu. Mislim da je to dovoljno da klub Mosta ostane upamćen kao netko tko je bio jedina prava opozicija u Saboru tijekom ove četiri godine.