Odbor za Ustav zaključio da se ne saziva izvanredna sjednica zbog opozivA

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković danas je od Odbora za Ustav zatražio mišljenje može li sazvati izvanrednu sjednicu Sabora temeljem oporbenih zahtjeva za opoziv ministara, pozivajući se tako na članak Ustava u kojem piše kako sjednicu tijekom ustavnih stanki mogu sazivati samo predsjednik države i Vlade ili većina saborskih zastupnika. Većinom glasova vladajućih, Odbor mu je odgovorio kako se nisu stekli uvjeti za sazivanje izvanredne sjednice, a zbog toga stava SDP će se obratiti Ustavnom sudu.

- Vi ignorirate članak Ustava koji kaže kako se rasprava o opozivu mora provesti u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, naglašavam mora, nigdje nema govora da se to ne odnosi na doba ustavnih stanki – prigovorio je SDP-ov Peđa Grbin kazavši predsjedniku Odbora Željku Reineru kako je njegov prijedlog zaključka, koji je konačno i izglasan, utemeljen na krivom članku.

- Ustav se ne može čitati odvojeno, nego u cjelini.Kod opoziva ne navode se nikakve iznimke prema kojima se o njemu ne bi raspravljalo u roku od 30 dana. Ova situacija bi mogla dovesti do toga da počnete odgađati i sazivanje redovne sjednice na jesen – brine se Grbin.

Mostov Robert Podolnjak dodaje kako ispada kako oporba može djelovati samo 9 mjeseci u godini dok ne traju ustavne stavke.

- Koja je temeljna značajka parlamentarnog sustava – to je odgovornost Vlade pred parlamentom tako da parlament može izglasati nepovjerenje Vladi. To je imperativna odredba, da se rasprava mora provesti u roku od 30 dana – prigovorio je Podolnjak.

Odgovorio mu je Željko Reiner kako on nikada nije rekao da oporba nema prava tri mjeseca dok traje ustavna stanka, no treba čitati ustavnu odredbu koja kaže tko ima pravo sazivati sjednicu.

SDP-ov Arsen Bauk je predlagao da Jandrokoviću odgovore da se obrati Ustavnom sudu s tim pitanjem, no vladajući su njegov prijedlog odbili.

- Predsjednik Sabora svjestan je da želi napraviti nešto što nije u redu, inače bi citirao sve članke Ustava u svom zahtjevu da mu damo mišljenje, no onda bi se morao obratiti Ustavnom sudu. Ovim upitom prema nama pokušao je umanjiti svinjariju koju radite – kazao je Bauk kojeg zanima što bi bilo da je netko predao zahtjev za opoziv u posljednjim danima zasjedanja Sabora. Bi li onda par dana tekli propisani rokovi, pa se onda prekinuli do jeseni, zanima ga.

- Ovo driblanje dovest će nas u potpuno apsurdnih situacija, najbolje bi bilo da se predsjednik Sabora obrati Ustavnom sudu – rekao je Bauk, no njegov su prijedlog vladajući nadglasali, tako da nije prošao.

Mostov Nikola Grmoja rekao kako se ovdje ne radi samo o komociji dijela zastupnika, nego o namjeri vladajućih da se ne raspravlja o aferama ministara.

- Ovo znači da bi se opozivu moglo raspravljati samo ako se s time složi vladajuća većina – komentirao je Grmoja pročitavši status ustavnog stručnjaka Mate Palića u kojem i on tvrdi kako se treba sazvati izvanredna sjednica jer Ustav propisuje da se rasprava o opozivu mora provesti unutar 30 dana od njegovog podnošenja.