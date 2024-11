Od sutra više oborina, spremite se na probleme i prekide u prometu, evo kada stiže i snijeg

Već se neko vrijeme najavljuje promjena vremena koja će stići ovog vikenda i sljedećeg tjedna. No, danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, u prvom dijelu dana uglavnom na Jadranu i uz njega, navečer i drugdje, uz zahladnjenje noćas u višem je gorju moguće i snijeg, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslijepodne na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak, navečer i u noći u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura bit će od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Za HRT je Tomislav Kozarić, dipl. ing. najavio: 'U noći na petak više oborina, u gorju moguć i snijeg, a zapuhat će bura. U petak na Jadranu prestanak kiše i prolazno razvedravanje, prvo na sjeveru, a popodne i na jugu. Za vikend uglavnom suho i djelomice sunčano, a uz više oblaka u subotu na jugu može pasti malo kiše. Zapuhat će jaka, u subotu i olujna bura s kojom će se temperatura osjetno sniziti. Treba biti spreman na probleme i prekide u prometu. Na kopnu do kraja tjedna ostaje umjereno i pretežno oblačno. Lokalno slabe oborine na granici kiše i snijega, a pogotovo u subotu u gorju susnježica i snijeg. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, tijekom vjetrovite i najhladnije subote će ponegdje biti i jak.

