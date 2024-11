Od sutra kreće štrajk u zdravstvenom sustavu, moglo bi biti problema i kašnjenja

U ponedjeljak kreće najavljeni štrajk u dijelu zdravstvenog sustava. Oko 4000 radioloških tehničara, laboranata, djelatnika saniteta, medicinskih sestara i farmaceutskih tehničara, članova sindikata Zajedno, sutra neće raditi. Nezadovoljstvo plaćama iskazuju djelatnici 58 zdravstvenih ustanova diljem zemlje. Iz Sindikata su istaknuli da će unatoč štrajku obrađivati hitne i onkološke pacijente.

Ravnatelj Vinogradske bolnice Davor Vagić za HRT je napomenuo da u štrajku ne sudjeluju liječnici i medicinske sestre, te ne očekuje da će biti problema s otkazivanjem pregleda. "Ono gdje može biti problema, to je laboratorijska dijagnostika i radiološke pretrage. To su jedina mjesta gdje mi očekujemo da bi moglo doći do problema i kašnjenja. Što se ostalog tiče, bolnice rade najnormalnije" poručio je. Moglo bi se produljiti vrijeme čekanja na vađenje krvi, rendgen, magnete i zračenja.

Sindikat tvrdi da je odaziv oko 90 posto od 4000 članova, a u 11 županija pridružit će im se i vozači sanitetskog prijevoza. Svi se nadaju da će štrajk kratko trajati te da će uskoro stići poziv na nastavak pregovora iz resornog ministarstva. Iz Ministarstva pak umiruju pacijente, a sindikatima najavljuju pokušaj rješavanja spora putem mjerodavnog Vijeća.

Bolnice u Dubrovniku i Puli objavile su da njihovi djelatnici neće sudjelovati u štrajku, dok iz Osijeka i Slavonskog Broda poručuju da će osigurati uredno funkcioniranje. Šibenska bolnica poslala je izjavu u kojoj stoji da će osigurati kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite za sve onkološke pacijente, pacijente kojima je važno osigurati dijagnostičku obradu zbog nastavka terapije i za sve hitne pacijente, sukladno Sporazumu o određivanju prijeko potrebnih poslova koji se moraju neprekidno obavljati sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Sindikata Zajedno.

