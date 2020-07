Od 'corona free' do najkritičnije županije

Tijekom prvog vala epidemije koronavirusa, Vukovarsko-srijemska županija bila je s 41 zaraženom osobom jedna od županija u Hrvatskoj s najmanjim brojem zaraženih i s iznimno povoljnom epidemiološkom situacijom. Sve osobe su u međuvremenu ozdravile, tako da je od 23. svibnja pa do 24. lipnja Vukovarsko-srijemska županija bila bez ijednog oboljelog. Pri tome nije zabilježen i ni jedan smrtni slučaj.

Policija provela 42 nadzora

Potom je uslijedio “drugi val”, tijekom kojeg je Vukovarsko-srijemska županija skočila među dijelove Hrvatske s najviše zaraženih osoba. Od 24. lipnja do danas najistočnija hrvatska županija imala je 325 novih slučajeva, od kojih je 189 aktivnih. Zabilježena su i dva smrtna slučaja. Epidemija je toliko buknula da je samo tijekom jednog dana zabilježeno 47 novozaraženih, više od ukupnog broja zaraženih tijekom tri mjeseca prvoga vala epidemije. U posljednjih tjedan dana zabilježeno je 128 novih slučajeva zaraze, ali i 83 oporavljena. Kada se gleda po naseljima, Vinkovci s 58 aktivnih slučajeva “prednjače”, a zatim slijede Ivankovo (38), Stari Mikanovci (28), Vukovar (14), Cerna (9)…

– Većina oboljelih zaražena je na svadbama i većim javnim okupljanjima, ali i na momačkim večerima, krizmama, pričestima, a imamo i dio zaraženih povezanih sa žarištima u Osječko-baranjskoj županiji. Od prvoga dana epidemije do danas imali smo 366 pozitivnih slučajeva, među kojima je i 14 novih u posljednja 24 sata. U bolnici je trenutačno 12 oboljelih – rekao je tajnik županijskog Stožera civilne zaštite Ivan Kubiček.

Među zaraženima je i 18 osoba iz zdravstvenog sustava, među kojima je pet liječnika i osam medicinskih sestara. O epidemiji govori i to da je u samoizolaciji 636 osoba, od kojih je njih 59 iz sustava zdravstva. Zbog većeg broja zaraženih, na području Vukovarsko-srijemske županije do 4. kolovoza na snazi je mjera koja svadbe ograničava na članove najuže obitelji kao i odgoda svih javnih manifestacija do 18. kolovoza. Nadzor događanja kao i rada ugostiteljskih i noćnih klubova provodi policija, koja je samo tijekom proteklog vikenda provela 42 nadzora i utvrdila neispravnosti među kojima su najčešće nekorištenje zaštitnih maski, nedostatak dezinficijensa, prekoračenje broja okupljenih, a bilo je i slučajeva da nisu vođeni popisi prisutnih na raznim događanjima s više od sto ljudi.

Ne zna se broj respiratora

Te su mjere dale i rezultate, tako da se, kako je rekla epidemiologinja HZJZ-a Vedrana Lanc Čurdinjaković, bilježi smanjenje broja novooboljelih.

– Bilježimo pad novooboljelih i nadamo se da će se to i nastaviti. I dalje pozivamo građane da se pridržavaju preporuka, držanja distance kao i nošenja zaštitnih maski. Situacija u Ivankovu i Starim Mikanovcima, koji su bili žarišta, puno je bolja, ali s obzirom na grupiranje građana i nepoštivanje mjera, pitanje je kada ćemo imati neko novo žarište. U onom prvom valu sve je bilo zatvoreno i nije bilo okupljanja tako da se zaraza širila najčešće među članovima obitelji. Sada su ljudi puno aktivniji i imaju niz kontakata, pri čemu se mnogi ne pridržavaju mjera pa se virus puno brže i više širi – rekla je Lanc Čurdinjaković.

Inače, jučerašnju konferenciju za novinare županijskog Stožera obilježilo je to što njegovi članovi nisu znali koliko vukovarska i vinkovačka bolnica imaju ukupno respiratora i kreveta na raspolaganju za oboljele od COVID-19.