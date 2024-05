Očekujte pljuskove, grmljavinu i olujno jugo: Poznato kada će biti sunčanije, ali tek nakratko

Nestabilno i kišovito vrijeme očekuje se u Hrvatskoj sve do vikenda, najavio je to Državni hidrometeorološki zavod. Kiša je jučer dočekala i Baby Lasagnu koji je stigao svojim sugrađanima u Umag, a čini se kako će se ona nastaviti i sve do petka pak na istoku zemlje, dok je cijela zemlja pod žutim Meteoalarmom zbog potencijalno opasnog vremena.

''Promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Kiša uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a navečer i u noći pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji uz obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, na istoku uz jake udare, a u zapadnim predjelima i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, moguće i olujno. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 °C, ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj malo niža'', najavio je DHMZ za četvrtak.

Foto: DHMZ

Sutra se ipak očekuje nešto stabilnije vrijeme pa će žuti Meteoalarm biti upaljen tek na Jadranu, i to zbog vjetra s udarima do 75 km/h. Unatoč kiši, u Hrvatskoj će biti razmjerno toplo.

''U noći i ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, na istoku moguće i grmljavina. Zatim djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, od sredine dana uz mogućnost lokalnih pljuskova u Gorskom kotaru i na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 14 i 19 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 °C'', najavljeno je za sutra, a prognozu za vikend dao je za HRT Tomislav Kozarić.

- U petak na kopnu pljuskovi još uglavnom na istoku, a na zapadu već sunčanije nakon kiše još tijekom noći. U subotu većinom sunčano, a u nedjelju ponovno porast naoblake i mogućnosti kiše, osobito u južnijim područjima. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a za vikend oslabjeti. U subotu danju najtoplije - najavio je.



- Na Jadranu do subote djelomice sunčano, pa i sunčanije, još uz mogućnost za malo kiše, uglavnom na jugu. U nedjelju opet nestabilnije, ponegdje i uz pljuskove s grmljavinom. Jugo u slabljenju te na sjevernom i srednjem dijelu u petak okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Relativno toplo - prognozirao je Kozarić.

