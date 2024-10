Na današnji dan prije 73 godine uvedena je prva zebra, evo gdje je iscrtana

Na današnji dan prije 73 godine, 31. listopada 1951., na High Streetu u Sloughu u Velikoj Britaniji uvedena je prva zebra, odnosno pješački prijelaz. Promet je porastao, a dotadašnji prijelazi više nisu bili funkcionalni. Naime, do tada su se koristili prijelazi sa svjetiljkama. Oni su bili u upotrebi u Velikoj Britaniji od 1930-ih, a bila je riječ o lampi postavljenoj na mjestu gdje bi cestu trebali prelaziti pješaci, navodi Revija HAK.

S povećanjem automobilskog prometa, bilo je potrebno uvesti promjenu. Od 1949. do 1951. godine, tadašnje Ministarstvo prometa eksperimentiralo je s dizajnom. U konačnici su uvedene poznate pruge za koje je zaslužan fizičar i prometni inženjer George Charlesworth. Prijelaz je navodno zebrom prvi nazvao britanski zastupnik u parlamentu James Callaghan.

