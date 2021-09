Obnovljena Vojarna 204. vukovarske brigade: 'Prisutnost vojske u Vukovaru je velika poruka i svim okolnim selima'

U sklopu obilježavanja 30. obljetnice Bitke za Vukovar koja se danas i sutra obilježava u Vukovaru danas je održana svečanost kojom je obilježen i završetak projekta izgradnje i opremanja Vojarne 204. vukovarske brigade u Vukovaru. Vukovarska vojarna od danas je dom inženjerijske bojne Gardijsko oklopno mehanizirane brigade.

Ministar obrane Mario Banožić kazao je kako je u obnovu i izgradnju Vojarne 204. vukovarske brigade uloženo više od 50 milijuna kuna te da će u njoj biti smješteno oko 250 vojnika.

- Dolazak bojne brigade u Vukovar doprinijeti će i demografskoj obnovi Vukovara. U Vukovaru smo napravili jedan operativni razmještaj kao što smo to napravili u Sinju, Puli i Varaždinu, odnosno gradovima u koji se kao i u Vukovar Hrvatska vojska ponovno vratila. Ministarstvo obrane aktivno radi i na stambenom zbrinjavanju pripadnika HV-a u Vukovaru za čije je stanovanje do sada izgrađeno 17 stanova, a do kraja ove godine bit će izgrađeno još pet stanova, rekao je Banožić koji je ovom prilikom zahvalio svima koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji i obnovi vojarne kao i dolasku inženjerijske bojne u Vukovar.

Po riječima zapovjednika Inženjerijske bojne Gardijsko oklopno-mehanizirane brigade pukovnika Ivana Liovića vukovarska vojarna ispunjava sve uvjete potrebne za smještaj inženjerijske bojne.

- Vojnicima u vukovarskoj vojarni osigurani su izvrsni uvjeti za razvoj i napredak. Okupili smo cijelu bojnu na jednom mjestu i život i rad nam je sada značajno olakšan, rekao je Liović.

Predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić istakao je kako dolazak inženjerijske bojne za Vukovar i Vukovarce izuzetna stvar.

- Prisutnost vojske u Vukovaru je velika i jasna poruka i svim okolnim selima, a vjerujem i da se građani Vukovara sigurnije osjećaju. Očekujemo da u Vukovar dođe i Interventna policija kako je ranije najavljeno, rekao je Josić.

Središnje obilježavanje Vukovarske bitke biti će održano u subotu kada je najavljen niz događanja u gradu na Dunavu. Između ostaloga biti će upriličen mimohod zastava, prikazi raznih vježbi specijalnih postrojbi vojske i policije, a građani će moći razgledati i naoružanje. Najavljeni su i preleti MIG-ova 21, Krila oluje...