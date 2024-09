Objavljeni zastrašujući detalji ubojstva misice Kristine (38): Dok ju je komadao, gledao je videa na YouTubeu

Objavljeni su zastrašujući detalji ubojstva bivše manekenke ubijene u Švicarskoj, čije je tijelo pronađeno 13. veljače ove godine. Detaljno izvješće navodi kako je 38-godišnja Kristini Joksimović, bivšoj misici Švicarske, bila odrubljena glava, a njeni dijelovi tijela bili su odrezani, objavio je ekskluzivno Daily Mail.

Nakon ubojstva Joksimović uhićen je 41-godišnji suprug koji je i priznao ubojstvo u obiteljskom domu Binningen, nedaleko od Basela. Obdukcija je, naime, pokazala kako je Joksimović 41-godišnjak njeno tijelo raskomadao pilom, nožem i vrtnim škarama, a od nekih dijelova njenog tijela je upotrijebio blender i napravio 'pire'. Muškarac nije odrezao samo udove bivšoj misici, već je uklonio i njezinu maternicu. Osim blendera, druge dijelove tijela muškarac je otopio u kemijskoj otopini. Dok je to sve radio, navodi se u užasavajućem izvješću, navodno je puštao YouTube videa.

#UPDATE : Friends of a former Miss Switzerland finalist and her husband have said they and their two daughters had "the perfect family" before he allegedly strangled and dismembered her, before feeding her into a blender.#MissSwitzerland #KristinaJoksimovic #Murder #Blender… pic.twitter.com/DMJ67CKqjY