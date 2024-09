17-godišnjak lani ubio oca, sada nožem presudio majci: Sam nazvao policiju i glumio žrtvu napada

Tragična obiteljska drama u Floridi desila se kada je 17-godišnji Collin Griffith ubio svoju majku godinu dana nakon što je ubio oca. Majka (39) pronađena je mrtva u svom domu u Auburndaleu, Florida, s ranom od noža na vratu. Njezin sin Collin (17) bio je prekriven krvlju ispred kuće.

Prema svjedocima, kako javlja New York Post, Collin i njegova majka su se svađali na dvorištu prije nego što ju je dječak uhvatio za kosu i odvukao u kuću, dok je ona zapomagala "pusti me, pusti me". Nakon što je Collin zatvorio vrata, susjedi su vidjeli krvave tragove na dječaku.

Collin je sam nazvao 911 i rekao da ga je majka napala nožem te da je slučajno pala na nož i preminula. Policajci su brzo stigli na mjesto nesreće, no dječak je odbio razgovarati o događaju, tražeći odvjetnika. Istražitelji su brzo utvrdili da se verzija koju je dječak izložio ne poklapa s dokazima. Obdukcija je pokazala da je Catherine umrla od dubokog uboda u vrat, što ne odgovara priči o nesretnom slučaju.

Collin je sada optužen za ubojstvo prvog stupnja, a tužitelji traže da mu se sudi kao odraslom. Njegova baka, vlasnica kuće, nije bila prisutna tijekom incidenta, ali je policiji rekla da su se Collin i njegova majka često svađali i da je on imao problema. Dan prije ubojstva, Catherine je na Instagramu objavila fotografiju sa sinom uz stihove iz pjesme Taylor Swift "It's time to go": "Znaš kad je vrijeme za odlazak, ponekad je odustajanje jaka stvar."

Prošle godine, Collin je pucao u svog oca u Oklahomi, tvrdeći da se branio kada ga je otac napao u spavaćoj sobi. Tada je imao 15 godina, a njegova majka platila je 50.000 dolara jamčevine kako bi ga oslobodila i omogućila mu da se brani sa slobode. Optužbe su kasnije povučene. Točno godinu dana nakon što je ubio oca, Collin je došao živjeti kod majke, no sada je i nju ubio.

