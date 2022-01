Forenzičar analizirao slučaj nestanka Splićanina: Uzrok je u klubu, zbog čega je on trčao?

Potraga za Matejem Perišem (27) traje već deveti dan. Matej je, nestao u noći s četvrtka, 30. prosinca, na petak, 31. prosinca 2021. godine, u Beogradu. Nestanak je policiji prijavljen 31. prosinca. Matej je zadnji put viđen uz rijeku Savu oko kluba Gotik. U klubu je bio sa svojih šest prijatelja u noći s četvrtka na petak, a oni su u petak njegov nestanak prijavili policiji.

Forenzičar Časlav Ristić komentirao je za TV Prvu navode da su prije pet dana u jednoj žardinjeri kod rijeke nađeni opušak i vezica tenisice, za koje se sumnjalo da pripadaju Mateju.

- Nije pet dana dug vremenski period, svakako na tim vezicama moraju ostati i pronaći se biološki tragovi. Moje informacije, od kako pratim ovaj slučaj koji me je zaista potresao, govore da forenzičari na licu mjesta nisu ništa pronašli. Oni su pregledali šire i bliže lice mjesta, odnosno, mjesto na kojem bi trebalo pronaći tragovi, kako bi se našlo nešto što potječe od Mateja i koliko znam tu ništa nije pronađeno - kazao je prenosi Blic.

- DNK analize mogu se završiti za dan-dva, ukoliko je njegov biološki otac dao, a dao je, ukoliko su uopće pronađene vezice. I s opuška može se napraviti DNK, tu ostaje pljuvačka koja je jako potentan trag.

Forenzičar ističe da se pravi uzrok Matejevog nestanka ne nalazi vani kod rijeke.

- Ovdje je samo da se baci naglasak, da se vidi je li Matej i na kojem mjestu je ušao u vodu... Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu, zbog čega je on trčao, to znaju njegovi prijatelji da kažu. Kod njih se nalazi uzrok.

- Oni trebaju znati jesu li to večer konzumirali alkohol, jesu li su konzumirali drogu, zbog čega je on izašao... I na kraju krajeva, onaj protok vremena od kada su oni vidjeli da njega nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom periodu - rekao je Ristić.

Ristić je otkrio i zbog čega forenzičari baš na tom mjestu traže tragove, kao i da je vrlo moguće da se ništa ne nađe.

- Ako gledamo objektivno, ovdje on i nije morao ostaviti niti jedan biološki trag, ako gledamo snimke. To su tragovi upravo na mjestu gdje je on možda ušao u vodu, tragovi papilarnih linija, otisci prstiju ako se uhvatio za ogradu da je preskoči. Međutim, ti otisci, s obzirom na protok vremena i veliki broj ljudi koji se možda tu poslije uhvatio, više se ne mogu naći. Forenzičari zato pregledavaju širu i bližu okolinu mjesta da bi pronašli te tragove - kazao je.

- Moguće je da nema nikakvog traga. Ako je trčao, ako je ušao uopće u vodu, on je došao stepenicama i ušao u vodu, ili upao preko ograde. I koji tu tragovi onda mogu ostati? Opet, jedino ako se hvatao za ogradu ili mu ispao neki komad odjeće. To je pitanje je li ušao u vodu ili ne, jer sigurnosne kamere nisu zabilježile njegov ulazak u vodu - ističe stručnjak.

