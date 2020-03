Objavio snimku oštećenih pluća osobe s koronavirusom: 'Ljudi trebaju ozbiljno shvatiti ovu prijetnju '

Šef torakalne kirurgije Sveučilišne bolnice George Washington dr. Keith Mortman objavio je videosnimku pluća oboljelog od Covida-19 kao upozorenje onima koji koronavirus ne doživljavaju ozbiljno. Upozorio je kako brzo može doći do oštećenja pluća.

Istaknuo je kako je riječ o muškarcu koji samo par dana ranije nije imao simptome zaraze koronavirusom.

- Sada pacijent ima Covid-19 i pluća mu ne funkcioniraju normalno - rekao je Mortman i naveo kako snimke pluća veliko oštećenje pluća općenito zdravog 59-godišnjeg muškarca s povišenim krvnim tlakom, piše CNN.

Zbog stanja u kojem se našao pacijent, njemu je bio potreban respirator kako bi mogao disati, međutim, iako je respirator namješten na najjače postavke, njegovim plućima to nije bilo dovoljno.

- Bila mu je potrebna i pomoć uređaja koji pomaže u cirkulaciji i opskrbi krvi kisikom. To nije pacijent koji boluje od dijabetesa, njegov imunitet nije slab. Osim visokog krvnog tlaka, on nema drugih značajnih zdravstvenih poteškoća - istaknuo je Mortman.

Na snimci se mogu vidjeti područja označena žutom bojom. Ona predstavljaju zaražene i upaljene dijelove pluća, dok kod zdravih pacijenata tih žutih dijelova nema.

- Iz skeniranja je jasno da oštećenje nije lokalizirano na jednom području, već prekriva ogromne površine oba pluća, pokazujući koliko brzo i agresivno može doći do infekcije, čak i kod mlađih bolesnika. Za ove pacijente koji imaju progresivno respiratorno zatajenje, oštećenje pluća je brzo i rasprostranjeno. Nažalost, jednom kada su oštećena do ovog stupnja, treba im jako puno da zacijele. Za otprilike od 2 do 4 posto pacijenata, oštećenje je nepovratno i oni će umrijeti - objasnio je dr. Mortman.

Liječnik je istaknuo kako je koronavirus respiratorne prirode, a tijelo se nosi s time s upalom, no simptomi ne mogu opisati koliko je ustvari utjecaj virusa na tijelo.

- Želim da ljudi to vide i shvate što ovo može učiniti. Ljudi trebaju shvatiti ozbiljno ovu prijetnju - istaknuo je Mortman.