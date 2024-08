Obiteljima poginulih pomoraca s Lastova po 50.000 eura, djeci 600 eura mjesečno

Jadrolinija će obiteljima trojice zaposlenika koji su 11. kolovoza poginuli u stravičnoj nesreći u Malom Lošinju osigurati jednokratnu novčanu pomoći od najmanje 50.000 eura, neslužbeno doznaje Večernji list. Uz to, djeca poginulih pomoraca dobivat će 600 eura mjesečno do kraja svojeg redovnog školovanja, bilo do kraja srednje škole ili do završetka fakulteta ako odluče nastaviti školovanje.

Na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju poginula su, podsjetimo, trojica Jadrolinijinih pomoraca na koje je pala rampa trajekta "Lastovo". Jedan član posade koji je pao u more s teškim je ozljedama završio u bolnici i izvan je životne opasnosti. Poginuli pomorci su vođa stroja Boško Kostović (58) iz Vinišća i kormilari Marko Topić (38) iz Solina te Denis Šarić (54) iz Zadra. Kostović je u Jadroliniji radio punih 35 godina, Šarić 18, a Topić oko tri godine.

Kostović, otac troje djece i djed četiri unuke, pokopan je na groblju Pišćine – Vinišće. Na posljednjem ispraćaju župnik Crkve Presvetog Srca Isusova Mate Munitić prisjetio se kako mu je oko Uskrsa govorio da se priprema za mirovinu pa će imati više vremena za obitelj i unuke, ali i za ribolov u koji je volio odlaziti kad bi se našlo slobodnog vremena. Radio je često u smjenama po tjedan dana, pa bi tjedan dana bio slobodan. Od 35 godina pomorskog staža, 23 godine plovio je upravo na trajektu "Lastovo".

Denis Šarić pokopan je na groblju u Zemuniku Donjem, gdje su se od njega oprostili članovi obitelji, majka, sestra i dvojica braće. Najmlađi poginuli Marko Topić, koji je iza sebe ostavio suprugu i dvojicu sinova, pokopan na gradskom groblju u Solinu. U čast trojice poginulih pomoraca za vrijeme njihovih posljednjih ispraćaja oglasile su se sirene svih brodova Jadrolinije.

Kako neslužbeno doznajemo, obiteljima je Jadrolinija osigurala jednokratnu pomoć za tekuće troškove nakon tragedije te psihološku i svu drugu logističku pomoć. Cijeloj posadi broda "Lastovo" i ozlijeđenim radnicima isplatit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5000 eura zbog pretrpljenog tragičnog događaja. Poslali smo upit Jadroliniji koja nije komentirala novčane iznose.

U odgovoru napominju da su u potpunosti na raspolaganju obiteljima poginulih pomoraca, kao i ozlijeđenom pomorcu te cijeloj posadi broda. "Obitelji stradalih pomoraca Jadrolinija će osigurati paket pomoći koji čine odšteta prema Kolektivnom ugovoru, zatim jednokratna potpora za pomoć obitelji u slučaju smrti, podmirit će se troškovi sahrane i karmina, omogućit će se stipendiranje za djecu do kraja redovnog školovanja, osigurat će se pružanje psihološke pomoći te bilo koja druga administrativna i financijska pomoć koja proizlazi iz ovog tragičnog događaja.

Ozlijeđenom pomorcu i posadi broda Lastovo pružit će se jednokratna financijska pomoć, osigurat će se pružanje psihološke pomoći te će im se pružiti bilo koja druga administrativna i financijska pomoć koja proizlazi iz ovog tragičnog događaja. Pružanje podrške u ovom teškom trenutku shvaćamo iznimno ozbiljno te osim paketa pomoći koji smo naveli, obiteljima stradalih i cijeloj posadi trajekta Lastovo stojimo na raspolaganju u svakom trenutku", odgovorili su na naš upit iz Jadrolinije.

Uzrok nesreće još se istražuje. Uz ostala državna tijela, u istragu je uključena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, u kojoj su najavili su da će do kraja godine izraditi nacrt što se točno dogodilo tog 11. kolovoza iza 15 sati. Agencija je osnovana 2013. kao nezavisno tijelo koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage kako bi utvrdilo uzroke nesreća, pa u skladu s time izdalo sigurnosne preporuke. Agencija ima tri glavna istražitelja, po jednog za svako područje istraživanja.

Tijekom prošle godine, njezin Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu zaprimio je ukupno 139 obavijesti o izvanrednim događajima na moru, od kojih se 95 odnosilo na pomorske nesreće i nezgode. Prema izvješću za 2023., na početku godine četiri predmeta bila su u fazi istrage, a tijekom godine pokrenute su i tri nove, od kojih su dvije okvalificirane kao vrlo ozbiljne. Lani je Agencija uspjela zatvoriti četiri sigurnosne istrage, a tri su prebačene u ovu godinu.

O tome što se točno dogodilo s "Lastovom" na Malom Lošinju, je li taj 55 godina stari trajekt doista imao tehničkih problema s brtvom i rampom, te zašto su pomorci u vrijeme nesreće stajali pod desetak tona teškom rampom, javnost s nestrpljenjem iščekuje odgovore, a posebno neutješni članovi obitelji stradalih pomoraca. Sindikat pomoraca Hrvatske izrazio je bojazan da bi se za nesreću mogao okriviti "ljudski faktor", a Upravu Jadrolinije prozvao je da je lošim poslovnim potezima unazadila flotu, o čemu su, vele, u više navrata upozorili Ministarstvo.

Predsjednik Uprave David Sopta rekao je da treba pričekati završetak istrage, a to je poručio i ministar Oleg Butković, kojeg se prozivalo zašto se nije odmah nakon nesreće obratio javnosti. Rekao je da se istovremeno provode sigurnosna i upravna istraga. Inzistira, dodao je, na tome da nadležne institucije provedu potpuno neovisno istragu i utvrde odgovornost.

- Nema ni teoretske šanse da podlegnemo vanjskom pritisku dok istraga ne utvrdi što se dogodilo. Ovo je stvar naše komunikacije, nema potrebe da predsjednik Vlade komentira sve. Ministar je dao izjave, Sopta je dao izjave. Sve što se napravilo, napravilo se kako treba - odgovorio pak je premijer Andrej Plenković na pitanje zašto ni on nije otišao u Mali Lošinj odmah nakon tragedije.