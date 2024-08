Obitelj i prijatelji neutješni: Pokopana sva tri pomorca poginula u tragediji u Malom Lošinju

Svi Jadrolinijini brodovi danas i jučer sirenama su odali počast poginulim pomorcima, kolegama s trajekta "Lastovo" koji su pokopani. Obitelj, prijatelji, kolege, ali i brojni nepoznati ljudi koji su došli izraziti svoju sućut i tugu ispratili su danas na posljednji počinak Boška Kostovića (58), poginulog vođu stroja koji je pokopan na groblju u Vinišću, kormilara Denisa Šarića (54) pokopanog u Zemuniku Donjem, a pogreb kormilara Marka Topića (38) održan je dan prije na Novom groblju u Solinu.

More neodgovorenih pitanja

Iza njihove tragične smrti na trajektu Lastovo, najveće nesreće u povijesti Jadrolinije, ostalo je more neodgovorenih pitanja na koje će odgovor dati istraga koja je u tijeku, ali Sindikat pomoraca Hrvatske strahuje da će Uprava nacionalnog brodara, za koju tvrde da je lošim poslovnim potezima unazadila flotu i ugrozila sigurnost posade i putnika, ostati neokrznuta, a odgovornost će se prebaciti na ljudski faktor, odnosno poginule pomorce.

– Činjenica je da su naši kolege poginuli groznom smrću kad je na njih pala rampa na brodu koji je 55 godina star i evidentno neispravan. Nitko mi ne može reći da na ispravnom brodu rampa može sama od sebe pasti! Na stanje u Jadroliniji upozoravali smo bezbrojnim dopisima, ali ni na jedan nikada nismo dobili odgovor – kaže Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske. Zabrinut je zbog izjava premijera Andreja Plenkovića koji je nesreću komentirao na Veliku Gospu na Trsatu.

– Premijer je posegnuo za klasičnim odvraćanjem pažnje. Idemo sad pričati o žutim i zelenim vragovima koji žele naštetiti njegovoj Vladi, o reprezentativnosti sindikata, kao da je to bitno u ovom trenutku. Po meni je to tako besprizoran spin da se ja nemam namjeru kačiti za njegove riječi. Mogu jedino ponoviti; trojica ljudi stradala su pod rampom 55 godina starog i tehnički neispravnog broda. To je činjenica, svima neupitna, a mogu oni spinati što god hoće – kaže Melvan. Na primjedbu kako odgovorni tvrde da je brod bio tehnički ispravan i da je imao sve uredne papire, povlači paralelu s automobilom.

– Čiste papire ima i moj auto, a kad se pokvari, vodim ga na servis. Što znači da brod ima "čiste papire", da je prošao kod Hrvatskog registra brodova. To je bilo prije 10 mjeseci i ja ne sumnjam da je on prošao tehnički pregled, ali to ne znači da je on ispravan u ovom trenutku. Brodovi se kvare, a ovaj je 55 godina star i onda se kvare kao što bi vam se kvario automobil star 30 godina. Nema šanse da nemate bar sedam kvarova između dva tehnička pregleda! – govori Melvan i dodaje kako ga je jako zabrinulo što je premijer u svojoj izjavi i prije provedene istrage stao na stranu Uprave tvrdeći kako Uprava nije znala za probleme s rampom na Lastovu.

– Poslušajte njegovu izjavu. On lijepo kaže da Uprava nije bila obaviještena o tome. To je vrlo znakovita izjava i u meni budi strah koliko je istraga neovisna. To znači da je premijer upleten u istragu, očito zna nešto – kaže Neven Melvan.

Prikupit ćemo sve

Ističe da su u zadnje tri godine puno puta na stanje u Jadroliniji upozoravali ministra Olega Butkovića, pa i Upravu tvrtke tražeći sastanke, ali nikakve rezultate nisu polučili. Posljednji dopis poslali su sa Strukovnim sindikatom pomoraca Jadrolinije ministru Butkoviću osam dana prije nesreće. Upozorili su ga i na "neiskusnu kupovinu nesigurnih i starih brodova", kao i na "smanjivanje broja članova posade, čime se dovodi u opasnost zaštita života i okoliša na moru". Nije im odgovorio. Sada prikupljaju sve dopise i upozorenja koja su bezuspješno slali nadležnima kako bi ih poslali DORH-u.

– Sve ćemo prikupiti i poslati DORH-u o svojim spoznajama o kojima smo upozoravali nadležne institucije. Mislim da je to jako bitno u ovom slučaju. Prikupit ćemo sve što smo slali mi kao Sindikat pomoraca Hrvatske kao i dopise koje su slali kolege iz Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije. Osim DORH-u, dokumentaciju ćemo poslati i Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća. Vjerujem da će im taj materijal biti itekako bitan u istrazi – poručio je Melvan.