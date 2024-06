Otkrivena velika laž u katastrofalnoj nesreći podmornice Titan: 'Bilo je izmišljeno'

Tragedija podmornice Titan i smrt njihovih putnika zgrozilo je svjetsku javnost. Danima se raspravljalo mogu li putnici preživjeti dok spasioci ne dođu do njih, te kako je uopće došlo do takve situacije. Internet je bio preplavljen s teorijama, a među brojnim 'dokazima' za koje su se zakačili ljudi diljem svijeta bio je upravo transkript komunikacije koja se navodno dogodila između podmornice i broda. Transkript je sugerirao kako je je pet putnika tog kobnog 18. lipnja bio svjesno eksplozije koja će uslijediti.

New York Times piše kako je istraga te katastrofe pokazala kako je cijeli transkript ni manje ni više - fikcija. Njima je to potvrdio kapetan Jason D. Neubauer, šef federalnog tima američkih vlasti koji provodi istragu. Nakon gotovo godinu dana istrage, nije pronađen niti jedan dokaz koji bi upućivao na to da je pet putnika s Titana imalo ikakvo upozorenje o katastrofalnoj imploziji koja će im oduzeti živote. Dvije milje niže, gdje morska voda vrši golem pritisak, implozija bi dovela do trenutnog nasilnog urušavanja trupa vozila.

"Uvjeren sam da je riječ o lažnom prijepisu", rekao je kapetan Jason D. Neubauer, koji je otišao u mirovinu iz Obalne straže SAD-a i služi kao predsjednik Pomorskog istražnog odbora, najviše razine istrage agencije. "Bilo je izmišljeno." U ovom trenutku nije poznato tko je autor lažnog transkripta.

Iako je transkript komunikacije djelovao vjerodostojno, tim istražitelja potvrdio je bez problema kako nije riječ o stvarnoj komunikaciji. Među ostalim, imali su pristup komunikaciji koja je bila između podmornice i broda, a koja u ovom trenutku je neobjavljena jer je dio službene federalne istrage. Rekao je da njegov tim, potpomognut istražiteljima iz Nacionalnog odbora za sigurnost prometa, "nije pronašao nikakve dokaze" da su Titanovi putnici bili svjesni neposredne implozije ili svoje sudbine.

Kapetan Neubauer izjavio je kako se nada da će istina utješiti rodbinu zabrinutu da je petorica muškaraca unutar Titana možda patila u svojim posljednjim trenucima. Otkrića istražitelja prva su koja proizlaze iz sveobuhvatne istrage koja je pokrenuta prošlog ljeta. Iako se očekivalo da će istraga završiti prije prve obljetnice katastrofe, kombinacija složenih tehničkih i pravosudnih aspekata slučaja na konačno izvješće moglo bi se čekati godinama.

