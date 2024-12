Evo kako će trgovine i centri raditi na Staru i Novu godinu!

Baš kao i za Božić, tijekom Nove godine većina trgovina i shopping-centara će biti zatvorena. Obavite stoga svoju kupovinu na vrijeme, ali imajte na umu da većina trgovina i na Staru godinu radi skraćeno. Donosimo vam pregled radnih vremena trgovina. Svima su najbitnije one s hranom kako bi se u zadnji tren skoknulo po namirnice za francusku i novogodišnji stol pa i šampanjac.

Poslovnice Kauflanda tako će uglavnom na Staru godinu (utorak) raditi do 18 sati, dok će na novu godinu biti zatvorene.

Iz Konzuma su poručili da će prvi dan 2025. sve poslovnice biti zatvorene, a u utorak će se raditi po posebnom vremenu koje možete pogledati OVDJE. KTC je prvi trgovački lanac koji već nekoliko godina uopće ne radi nedjeljom, a tako će biti i na novu godinu, dok će na Silvestrovo sve poslovnice ovog supermarketa raditi do 17 sati.

Lidlove poslovnice radit će na Staru godinu do 16 sati, a točne satnice po gradovima pogledajte OVDJE. Plodine će u utorak raditi od 7 sati do 18 sati, a u srijedu će biti zatvorene. Iznimka su supermarketi u sklopu trgovačkih centara, koji rade prema radnom vremenu trgovačkog centra. Spar i Interspar radit će do 16 sati, a na Novu godinu će poslovnice biti zatvorene. Za više detalja pogledajte OVDJE.

Poslovnice Bipe također će imati posebno radno vrijeme, dok će one dm-a neke raditi do 16 sati, neke do 18 sati, detaljnije provjerite OVDJE. Radno vrijeme Mullera pogledajte OVDJE.

Što se tiče shopping-centara Arena Centar u Zagrebu na Staru godinu radi od 9.00 do 17.00 sati, a trgovine će biti zatvorene na Novu godinu. STOP SHOP retail parkovi na svih 17 lokacija diljem Hrvatske na Staru godinu će raditi skraćeno, do 14 sati, dok će na Novu godinu biti zatvoreni. Avenue Mall u Zagrebu također će raditi skraćeno u utorak, u srijedu će biti zatvoreno sve osim kafića, dok kino ovisi o terminima projekcija. City Centar One u Splitu 31. prosinca radi skraćeno, od 9 do 17 sati, dok će 1. siječnja biti zatvoren. Mall Osijek radit će u utorak od 9 do 16 sati, a na Novu godinu bit će zatvoren.

