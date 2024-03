Kako rade trgovine na Veliku subotu, Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

Ove nedjelje, 31. ožujka, obilježava se Uskrs, najveći kršćanski blagdan. Mnogi zbog toga zasigurno planiraju svoju uskrsnu košaricu te nabavku svih namirnica koje će im biti potrebne, no na umu treba imati radno vrijeme trgovina. Naime, trgovine i trgovački centri prilagodili su svoje radno vrijeme za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, a neke su uvele promjene i za Veliku subotu.

Pojedine prodavaonice Tommya od 25. do 29. ožujka iznimno rade do 22 sata, a njihov je popis dostupan OVDJE. Prodajni centri Pevexa bit će zatvoreni u nedjelju i u ponedjeljak, dok će na Veliku subotu raditi skraćeno do 15.30 sati. Lidl nije mijenjao radno vrijeme za subotu, a detalji po poslovnicama dostupni su OVDJE.

Konzum će u subotu raditi do 20 ili 21 sati, a popis trgovina dostupan je OVDJE. Poslovnice Kauflanda bit će na Veliku subotu otvorene do 22 sata. Plodine u subotu rade do 21 ili 22, a detalji su dostupni na LINKU. Trgovački centri Arena Centar, King Cross Zagreb, Portanova Osijek, Mall Osijek, Tower Center Rijeka i Mall of Split nisu objavili promjene u radnom vremenu subotom.

U nedjelju i u ponedjeljak neće raditi prodavaonice Lidla, Konzuma, Kauflanda, Plodina i Tommya. Trgovine će na Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak zatvoriti i Arena Centar, King Cross Zagreb, Portanova Osijek, Mall Osijek, Tower Center Rijeka i Mall of Split.

