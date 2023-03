O rasi se šuti, a treba razgovarati

Bijeli čovjek, crni čovjek – sve je to isto. Desetljećima su nas učili da boja kože nije važna, da je važno ono što je ispod. I, iako su vjerojatno imali najbolju namjeru, govorili su neistinu. Boja kože itekako jest bitna. Narativ da se o tome ne govori promijenili su sami crnci – tako ću ih zvati jer se većina njih oko mene, a riječ je o Britancima (u SAD-u je drugačije) – tako identificira, a nomenklatura je za to jednako važna kao i tema o kojoj se razgovara.



Pitanje rase i rasnih privilegija nikada nije bilo jednostavno, a danas, kad društvima vlada proklamirana ravnopravnost i zabrana diskriminacije, nevidljivim za bijelu većinu ostaje cijeli potopljeni ledeni brijeg tamnoputog identiteta. Mit je da o rasi treba šutjeti. Naprotiv, upravo crnci govore da treba razgovarati. Šutnja i neosjetljivost na boju kože ne samo da ne pomažu već odmažu i dalje marginaliziraju one drugačije puti jer time zatiru važan dio identiteta. Iz crnačkih krugova krenula je i analiza i propitkivanje međurasnog posvajanja, koje je većinom u jednom smjeru: bijele obitelji posvajaju djecu druge rase. Namjere posvojitelja su jasne i nedvosmislene, ali što s djecom?