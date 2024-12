Nekima tako malo treba. Mirela Ahmetović je ushićena zbog, kako ona to vidi, velikog uspjeha jer su dokazali da Plenković ne može upravljati i sa SDP-om. Plenkovićeva ekipa htjela je o ustavnim sucima glasovati u petak, ali SDP se ustobočio: "E nećete, nego u subotu". I tako bi. Nisu htjeli istoga dana glasovati o povjerenju premijeru i o izboru ustavnih sudaca dogovorenih s HDZ-om već su tražili dnevnu pauzu između ta dva čina.

To treba ući u anale našeg parlamentarizma. Opsesivno su inzistirali na tome, ne mareći ostajemo li bez Ustavnog suda. Možda se nekome to čini nezrelo, neodgovorno i nepotrebno, ali fućkaš Ustav i njegova čuvara kad imaš takvu političku fiksaciju, a znaš da će HDZ morati pristati na tu infantilnu igru posljednjeg dana roka za izbor sudaca. Alternativa je bila neizglasavanje sudaca, blokada US-a, neodržavanje predsjedničkih izbora, u veljači bismo ostali i bez predsjednika RH, Ustav bi bio bez zaštite, zakoni bez kontrole, građani bez ustavnopravne zaštite i pristupa ESLJP-u.

Tako je Plenković dobio priliku da zakuca: "Dobro je da građani vide tko je neozbiljan i neodgovoran, to je SDP, naravno". Zanemario je i odgovornost HDZ-a koji je tako indolentno vodio proces izbora ustavnih sudaca da je nakon redovnog do posljednjeg dana iscrpljen i dodatni rok od šest mjeseci, za što je trebao ozbiljan razlog, a nije ga bilo. I to je neodgovorno prema jednom od četiri temeljna stupa RH i Ustavu.

Taj je rok 2010. uveden kao Šeksovo kompromisno rješenje između zahtjeva tadašnjeg saziva US-a da se sucima za slučaj "političkih igara" produljuje mandat do izbora novih sudaca, što je i preporuka Venecijanske komisije, i protivljenja SDP-a zbog straha da bi saborska manjina koja ne želi promjenu mogla opstruirati izbor novih ustavnih sudaca. Jedan je saborski zastupnik tada tumačio kako je odgovornost na političkim strankama i njihovim vodstvima da provedu odabir u "transparentnom, kvalitetnom procesu" pa dodao: "I uvjeren sam da će tom pritisku javnosti i struke popustiti i da neće zavlačiti s izborom kandidata, nego da će se lako dogovoriti..."

Taj optimist bio je Zoran Milanović. Doživio je politički debakl. Razuvjerili su ga njegovi, ali zbog kampanje "predsjednik s karakterom" sada šuti o tome s kakvom je lakoćom zbog pukog hira SDP inzistirao na kršenju Ustava te još napada US da je izveo "najveći udar na ustavni poredak RH" nakon što je dan prije za prisege novim sucima poručio da budu čuvari Ustava!? Što su bili suci u bivšem sazivu jer su bili prisiljeni aktivirati opciju za kojom se poseže u krajnjoj nuždi kad prijeti ugroza ustavnom poretku RH. To je sukladno i nedavnom stajalištu Venecijanske komisije, stručnom tijelu Vijeća Europe za ustavnopravna pitanja, po kojem kad politika opstruira izbor novih ustavnih sudaca produljenje mandata nije protivno Ustavu BiH.

Prestrogo tumačenje ustavnog ograničenja mandata dovelo bi do "čudnog zaključka da bi ustavotvorci preferirali potpunu paralizu ključnog ustavnog organa u odnosu na privremeno produljenje mandata", koje se jednostavno prekida izborom novih sudaca. VK daje prednost fundamentalnom principu funkcionalnog Ustavnog suda, štiteći temeljno pravo na pristup sudu. Žalosno je što je politika dovela US u poziciju da ustavnopravnom ekvilibristikom spašava ustavni poredak RH. Očito je nerazumijevanje onih koji tumače da bi US mogao istu odluku donijeti i dogodine ne izabere li se troje sudaca po isteku mandata Šeparoviću, Arloviću i Selancu jer US s 10 sudaca funkcionira i nema ugroze kao što je ova bila.