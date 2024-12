Primorac odgovorio na Milanovićeve opaske sucima: 'Zaboravio si da si ti kolovođa kršenja Ustava, sad ću te ja podsjetiti'

Nakon zavrzlame oko izbora Ustavnih sudaca predsjednik Republike Zoran Milanović kritizirao je njih same jer htjeli su sami sebi produljili mandat. MIlanović je ustvrdio da to nije bila glasina, kako se nadao već nezapamćeni udar na ustavnopravni poredak Republike Hrvatske te je od četvorice koji su još na sudu zatražio ostavke.

Na izjave predsjednika osvrnuo se Dragan Primorac, predsjendikčki kandidat HDZ-a. On je na svom Facebook profilu napisao kako je Milanović zaboravio na to da je baš on 'kolovođa kršenja Ustava i pravnog poretka'. Objavu Primorca prenosimo u cijelosti, a bio je pod naslovom - Kršitelja Ustava s Pantovčaka ponovno uhvatio zaborav-

„Oni štite Ustav tako da ga namjerno krše.“ - kaže Zoran Milanović, optužujući ustavne suce i ostade živ. Tko krši Ustav? Stajske muhe ili isluženi kuhinjski elementi? Za početak, ovo je mali korak za Milanovića - ustavne suce konačno je nazvao ustavnim sucima! No, ono što je važnije, Milanović opet „zaboravlja“. Zaboravlja kako je upravo on - kolovođa kršenja Ustava i pravnog poretka! Zorane, ako se ne želiš sjetiti, ja ću ponoviti hrvatskim građanima: 1. Kada si čestitao svom narodu Dan državnosti?,

2. Zašto si po blatu i mulju, u nezakonitoj proceduri za izbor predsjednika Vrhovnog suda provlačio svoju kandidatkinju?, 3. Sjećaš li se, Zorane, kad si se misleći da si iznad zakona ove države upleo u parlamentarne izbore kao neformalni kandidat SDP-a za premijera? Ili kad si dolaskom na Glavni odbor SDP-a prestao biti Predsjednikom svih hrvatskih građana u pokušaju da sam sebi dodijeliš premijerski mandat?, 4. Zar si zaboravio kako si u strahu od istine spriječio dolazak general-pukovnika Tihomira Kundida u Hrvatski sabor, čime si ponizio sve pripadnike Hrvatske vojske?

Zorane, pa do kad više? Ako ne znaš, ja ću te podsjetiti. Još malo, još samo 35 dana!

