Novi ravnatelj bolnice u Vinogradskoj: 'Ima li Zadravec političku zaštitu? Ne znam, ja nisam član stranke'

Prof. Davor Vagić, pročelnik Zavoda za kirurgiju glave i vrata, nije se namjeravao javiti na natječaj za ravnatelja KBC Sestre milosrdnice, ali je prevagnulo menadžersko iskustvo koje je stekao za vođenja covid-stacionara u Areni Zagreb.

Ono se pokazalo vrlo učinkovito zahvaljujući kvalitetno odabranom kadru, a njegov tim ga je i potaknuo na kandidaturu. Napravio je program vođenja bolnice u kojoj radi 24 godin, a Upravno vijeće ga je prihvatilo.

Dugo ste u KBCSM i ne treba vam puno vremena za dubinsko snimanje. Što prvo treba napraviti?

– Već se neke operativne stvari donose. Do Nove godine ide otvaranje objedinjenog hitnog bolničkog prijma. Odmah će se početi pisati strategija 10-godišnjeg razvoja Vinogradske. Imamo dvije zgrade u vrlo lošem stanju, oftalmu i dermu uništene u potresu. Treba vidjeti s europskim fondovima u sljedećoj financijskoj omotnici, jer ne možete projektirati prije no što su sredstva osigurana. To se u šest mjeseci treba napraviti. Klinika za traumatologiju ima fenomenalne rezultate, ali rade u lošim uvjetima i tu treba provesti horizontalnu integraciju. Trauma centar treba biti naslonjen na veliku kirurgiju i veliku radiologiju da imate sve mogućnosti obrade. Mi ćemo napraviti ideje, a odluka je na razini UV-a i stručnog vijeća. Velika bolnica treba imati strategiju, a ne graditi malo tu, malo tamo.

Ima li u Vinogradskoj još prostora za građenje?

– Izgrađena je oko 35%. Cijelo brdo gore je mogućnost za širenje. To osnivač treba reći. Klinici za tumore hitno treba kvaltetan CT, na dobrom smo putu da to bude za mjesec-dva, do kraja ljeta će se to svakako realizirati.

Prof. Vatavuk dao je ostavku nakon razgovora s ministrom zdravstva jer je, kako je kazao, na svojoj koži osjetio politiku. Vi ste upravo bili kod ministra. Jeste li osjetili politiku i kako?

– Nisam član nijedne stranke. Ne mislim da je to ni dobro ni loše, biti ravnatelj je sposobnost. Meni je jasno da politika ima upliva ako smo državna bolnica, ali ono što imamo svi mi je struka. Mislim da mogu nešto napraviti. U trenutku kad budem osjetio da ne mogu. povući ću se.

Zaposlenici kažu da ste odličan izbor, samo je pitanje koliko slobode imate za svoje poteze.

– Do sada mi nitko nije probao nametnuti nešto. Kakvih će iznenađenja biti, ne znam. Bude li ih, probat ću se tome odhrvati. Za sada ih nema.

Kakav je vaš stav po pitanju privatnog rada šefova klinika i zavoda?

– U životu nisam radio privatno. Bavim se tumorima glave i vrata i kad operirate osam sati, nakon toga niste za ići raditi privatno. Ta se stvar rješava pravilnikom i ministarstvo to mora rezati. No, osnova te priče je lovljenje onih koji to rade na pogrešan način. Ako u centralnom upravljačkom sustavu imate izvršenje svakog doktora, ali ne da vam specijalizant gleda pacijente nego da ih vi gledate, to sustav treba pratiti. Onda imate osnovu da vidite što i koliko tko radi. Mislim da kontrola mora postojati, a da ova varijanta koja postoji nije do kraja dobra i da bi to trebalo regulirati restriktivnije. No, pravilnik donosi ministarstvo, ne može ga donijeti bolnica.

Koja je svrha pravilnika koji zabranuje istupanje zaposlenika bolnice bez dopuštenja ravnatelja?

– Intencija je bila da se onemogući samoreklamiranje liječnika. Mislim da se uvijek davala dozvola kod medicinskih zahvata i sl.

Ima li prof. Zadravec neku političku zaštitu?

– Osobno ne znam da postoji. Čuo sam razne priče, ali nitko mi nije rekao “ne smiješ ovo ili ono”.

Kako će se okončati ova priča oko prof. Zadravec koja traje već godinu dana? Iznosi vrlo ozbiljne optužbe protiv kolega. I vas je prozivala u javnosti?

– Očekujem da se vrati na mjesto radiologa nakon bolovanja. Već su me pitali jesam li uvrijeđen. Ako dolazite na mjesto na koje sam imenovan, morate ego staviti sa strane i gledati interes bolnice. Meni je interes mir u bolnici da ljudi mogu raditi. Postoji odgovornost za javno izrečenu riječ. Ako je netko i tražio zadovoljštinu na sudu, to je isto u redu. Proučit ću nalaz revizije, 80 strana mi je danas došlo na stol, a službe su mi rekle da nema ništa unutra, no ja to želim pročitati. Dr. Kalousek i dr. Čulo liječnici su koji odilčno rade. Dr. Kalousek ima rane po nogama od zračenja, jer počeli su raditi na starom aparatu, sada imaju novi. Jako su ozračeni unatoč dozimetrima, nažalost, i to su ljudi koje ću uvijek zaštititi.

VIDEO Dijana Zadravec saslušana u Saboru: Ovo su dokumenti koji dokazuju korupciju u Vinogradskoj