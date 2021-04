Potres pogodio okolicu Stona: 'Lijepo se osjetio, zatresao se cijeli kauč'

Prema podacima EMSC-a, magnituda potresa bila je 3.3 prema Richteru u Jadranskom moru, a epicentar je bio samo 7 kilometara istok-jugoistočno od Stona. Osjetio se i na području Dubrovnika, Trebinja, Neuma.

"Lijepo se osjetio, zatresao se cijeli kauč", napisao je korisnik iz Stona. "Ekstra kratko, ali dovoljno da osjetiš da je potres", napisao je korisnik iz Dubrovnik.

Seizmološka služba zabilježila je potres kod Pokupskog u srijedu u 23.16. Magnituda je bila 2,5 po Richteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.3 in Adriatic Sea 44 min ago pic.twitter.com/tCOzZJBaxY