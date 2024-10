Novi misterij u svemiru: Otkrivena crna rupa koja je nastala bez eksplozije

Astronomi obično vjeruju da crne rupe , jako gusti svemirski objekti čija je gravitacija toliko velika da ni svjetlost ne može pobjeći, nastaju snažnom eksplozijom goleme zvijezde na samrti, odnosno supernovom. Međutim, neke možda nastaju na drugačiji način.

Znanstvenici su identificirali crnu rupu koja izgleda da je nastala kolapsom jezgre velike zvijezde na samrti, ali bez uobičajene eksplozije. Primijećeno je da je gravitacijski povezana s dvije obične zvijezde. Astronomi su identificirali crne rupe u tzv. binarnim sustavima s još jednom zvijezdom ili crnom rupom. Ali ovo je prvi potvrđeni primjer trostrukog sustava crne rupe i dvije zvijezde.

Sustav se nalazi gotovo 7800 svjetlosnih godina daleko od Zemlje u zviježđa Labuda. Tu crnu rupu, nazvana V404 Cygni, detaljno se proučava otkako je potvrđena 1992. Prije se vjerovalo da orbitira s još samo jednom zvijezdom, ali podaci Europske svemirske agencije pokazuju da ima dvije suputnice.

Znanstvenici su rekli da crna rupa, procijenjene mase devet puta veće od Sunčeve, upravo proždire jednu suputnicu, zvijezdu sedam desetina mase Sunca. Zvijezda obiđe crnu rupu svakih šest i pol dana na udaljenosti jedne sedmine udaljenosti Zemlje od Sunca. Crna rupa usisava materijal s te zvijezde koja se nalazi u fazi crvenog diva. Znanstvenici su detektirali još jednu zvijezdu, čija masa iznosi 1,2 Sunčeve, koja je gravitacijski povezana s ta dva objekta, ali prilično daleko, obilazeći ih svakih 70.000 godina na udaljenosti 3500 puta većoj od udaljenosti Zemlje od Sunca.

Razlog zašto znanstvenici smatraju da je crna rupa nastala blagim procesom jednostavan je. Trostruki sustav bi se raspao da je zvijezda koja je postala crna rupa eksplodirala. "Nazivamo te događaje 'neuspjelom supernovom'. U biti, gravitacijski kolaps događa se prebrzo da bi nastala supernova i umjesto toga imate imploziju, što zvuči superdramatično i fenomenalno, ali je 'blago' u smislu da nema izbacivanja materije", rekao je astronom s MIT-a Kevin Burdge, glavni autor istraživanja čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature.

Znanstvenici su procijenili da su članovi tog trostrukog sustava nastali prije oko 4 milijarde godina kao obične zvijezde. Taj sustav možda neće zauvijek imati tri člana s obzirom na to da crna rupa proždire najbližeg susjeda. "Ljudi su zapravo predvidjeli da binarni sustavi s crnom rupom možda nastaju iz trostrukih sustava, ali do sada za to nije bilo izravnih dokaza", rekao je astronom s Caltecha i suautor istraživanja Karim El-Badri.

