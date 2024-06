Šokantna odluka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da raspiše parlamentarne izbore nakon poraza njegove stranke na europskim izborima, kao i uspjeh desnice u zemljama diljem kontinenta, danas su bili tema u Rusiji i tamošnjim medijima. Budući da je Macron nedavno predvodio inicijativu za raspoređivanje zapadnih snaga u Ukrajini, Politico ističe kako ne čudi što su Rusi radosno izvještavali o njegovom porazu.

"Unatoč činjenici da su do sada proeuropske stranke zadržale svoju vodeću poziciju, s vremenom će im desne stranke biti za petama", rekao je Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, o EU izborima. Vjačeslav Volodin, predsjednik ruske Dume, napisao je na Telegramu da se “Macron i Scholz grčevito drže vlasti posljednjim snagama”, iskoristivši priliku da se obruši na njemačkog kancelara Olafa Scholza čiji su socijalisti zauzeli treće mjesto.

“Prava stvar za njih bila bi da podnesu ostavke”, rekao je Volodin. Prema njemu, izborni rezultati u Francuskoj i Njemačkoj nisu iznenađujući s obzirom na to da "ekonomija stagnira, postoji migracijska kriza i zemlje su uvučene u rat u Ukrajini protiv vlastitih nacionalnih interesa". Prokremaljski analitičar Sergej Markov na sličan je način povezao francuski rezultat s ruskom invazijom Ukrajine za koju Moskva krivi Zapad. “Nadam se da Macron razumije da ga Francuzi odbijaju zbog raspirivanja rata protiv Rusije u Ukrajini”, istaknuo je Markov.

Ruska državna novinska agencija TASS zaključila je da su europski građani "istupili protiv kursa Bruxellesa, ali da neće biti saslušani". Pod Ursulom von der Leyen, Europska komisija nastavit će poduzimati "nepopularne mjere", kao što su pristupni pregovori s Ukrajinom, i tražiti nove načine za sankcioniranje Rusije, dodaje se u članku TASS-a.

"Stranke koje se protive sankcijama Rusiji jačaju na izborima za EU", napisala je u ponedjeljak medijska platforma RT koja je blokirana u eteru u Europi. Istaknula je da je Macronova politička protivnica Marine Le Pen protiv toga da Ukrajina koristi zapadno oružje za izvođenje napada na rusko tlo i da se izjasnila protiv sankcija. U međuvremenu, AfD je, nastavlja se u članku, "opetovano prigovarao zapadnim sankcijama Rusiji i protivio se vojnoj pomoći Ukrajini".

Rybar, istaknuti vojni bloger s više od milijun pratitelja na Telegramu, upozorio je da će se krajnje desne stranke u Europi suočiti s "novom rundom represije i pritiska". Think tank "Russia in Global Affairs", koji savjetuje Kremlj o vanjskoj politici, komentirao je kako "nije bilo revolucije". "Macron je ukrajinsko pitanje i obećanje vojnog uplitanja stavio u središte svoje kampanje... Rezultati pokazuju da to nije uspjelo uzbuditi glasače", ističe think tank.