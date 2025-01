Nisu djecu slali u školu, išli im na informacije, jedno dijete prekinulo školovanje.... On sve niječe, a ona tvrdi da nije znala da djeca izostaju s nastave

Njemu je 42, a njoj 37, skoro 20 godina su živjeli u izvanbračnoj zajednici, imaju djecu kojima je sad 17,15 i 12 godina, a njih su dvoje optuženi za povredu djetetovih prava jer djeca od rujna 2022. do studenog 2024. nisu išla redovito u školu, roditelji ih nisu nadzirali, nisu s njima radili kod kuće kako bi nadoknadili propušteno gradivo, nisu išli na informacije, surađivali sa stručnim službama.... Posljedica je toga da je jedno dijete prekinulo osnovnoškolsko obrazovanje, drugo dvoje nije pohađalo školu dva mjeseca i 22 dana, jedno je palo na razrednom ispitu, a svi skupa su tijekom inkriminiranog vremena imali od 91 do 953 neopravdana izostanka.

Zbog svega toga tužiteljstvo za 42-godišnjaka, traži jedinstvenu kaznu od godinu i pola dana zatvora, dok za 37-godišnjakinju traži djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije i pol godine zatvora, od čega bi osam mjeseci trebala provesti iza rešetaka, dok bi joj se ostatak trebao zamijeniti uvjetnom kaznom uz rok kušnje od četiri godine. Osim toga tužiteljstvo predlaže i da se 42-godišnjaku produlji istražni zatvor jer je ranije osuđivan zbog oštećenja tuđe stvari i prijetnje.

Tijekom istrage, 42-godišnjak je iznio obranu te je nijekao to za što ga se tereti. - Od prvog sam se dana želio brinuti za djecu i želio sam da se školuju. Ja sam sa svojom izvanbračnom suprugom 19 godina, a 2022. sam završio u zatvoru zbog krađe. Ona je tada djecu ostavljala rodbini, dok je ona lutala i bila s drugim muškarcima. Kada sam u rujnu 2022. izašao iz zatvora ona je živjela kod svoje mame. Kada su djeca bila kod mene brinuo sam se da jedu i idu u školu, no kada su bila kod nje, bio sam nemoćan. Kontaktirao sam Hrvatski zavod za socijalni rad no ne i školu jer mi je ona prijetila. Nisam djecu vodio liječniku, jer nisu bila bolesna. Kada sam izašao iz zatvora, dvoje djece se doselilo meni i ja sam se brinuo da idu u školu, da im je toplo, da imaju za jesti, da nisu bolesni - branio se 42-godišnjak.

Njegova 37-godišnja izvanbračna supruga u svojoj obrani potvrdila je da djeca nisu neko vrijeme išla u školu i to kako je kazala, jer im je bilo teško nakon što se izvanbračna zajednica njihovih roditelja raspala.

- Nakon što smo se on i ja razišli, živjela sam u kući bez struje i vode, što nisu bili uvjeti da djeca idu u školu, a nisam imala ni automobil. Znam da sam za to kriva i žao mi je i više se neće ponoviti. Moj je bivši muž govorio da će on školovati djecu ako budu kod njega, a tražio je i skrbništvo nad djecom. Ja na to nisam htjela pristati jer je on sklon alkoholu i bolestan je, no bilo me je strah da ne napravi ono što je napravio 2023. kada je mene i mog tadašnjeg partnera napao sjekirom. Govorio je da hoće da djeca budu s njim, a ne da ih netko drugi hrani. Što se tiče djece kada ne idu u školu, onda su kao i sva djeca na mobitelu doma, a jedno dijete bi ja znala odvesti u školi, a ono bi zatim pobjeglo sa sata. I nisam znala da su izostajali s nastave kada bi boravili kod oca - branila se 37-godišnjakinja.

Tijekom istrage svjedočila je i socijalna radnica koja je nadzirala obitelj koja je kazala da je suradnja s 37-godišnjakom bila otežana, dok je 42-godišnjak verbalno surađivao no realizacija onog što je trebao napraviti je izostajala. Prema iskazu te svjedokinje, djeca su živjela uglavnom s ocem, s čim se majka nije slagala, no svejedno su izostajala iz škole, a roditelji nisu dolazili na informacije, roditeljske sastanke niti su imali instaliranu aplikaciju e-Dnevnik. Iskazivala jer i da su djeca imala velike rupe u znanju, nisu imala bilježnice i sve potrebno za školu.

- Kada su djeca trebala biti kod 37-godišnjakinje nisu bila, a ona je govorila da su kod njezine braće, no ne bi bila ni tamo. Kada bi došla u nadzor kod 42-godišnjaka, djeca bi uglavnom zatekla ili kod njega ili u susjedstvu. Kuća u kojoj su živjeli je bila topla, higijenski održavana, a često se pripremala i hrana, s tim da su i djeca znala kuhati. Nisam zaticala 42-godišnjaka u alkoholiziranom stanju i djeca su negirala da pije, no jednom je policija intervenirala jer je bio alkoholiziran. On se trebalo liječiti zbog mentalnih problema, no to je odbijao, a oba roditelja nemaju odgovarajući odgojni stil, odnosno to je stil koji je zanemarujući, - kazala je ta svjedokinja.

Svjedočilo je i dvoje od troje djece, a iskazivali su o tome kako su živjeli malo s tatom, malo s mamom, da su nekada išli u školu, nekada ne, da su se roditelji brinuli o njima...