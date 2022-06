'Nijedna vlada, političar ili muškarac ne bi trebao govoriti ženi što da radi sa svojim tijelom'

Vrhovni sud SAD-a u petak je poništio presudu iz 1973. u slučaju Roe protiv Wadea o kojoj je pobačaj postao ustavno pravo u cijelom SAD-u. Tada je vrhovni sud tvrdio da to proizlazi iz prava na privatnost koje se nalazi u ustavu. U petak je Vrhovni sud presudio da se pravo na pobačaj ne nalazi u ustavu SAD-a pa o tom pitanju zakone trebaju donositi savezne države.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je u petak da je pobačaj temeljno pravo žena, nakon što je Vrhovni sud SAD-a srušio presudu iz 1973. kojom je pobačaj bio legaliziran u cijelom SAD-u.

"Pobačaj je temeljno pravo svih žena. Moramo ga zaštititi. Želim izraziti svoju solidarnost sa svim ženama čije je slobode danas doveo u pitanje Vrhovni sud SAD-a", napisao je Macron na Twitteru.

UN: Ograničavanje pobačaja samo ga čini smrtonosnijim

Ograničavanje pristupa pobačaju ne sprječava ljude da ga obave i “to ga samo čini smrtonosnijim“, rekao je u petak glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio odluku o legalizaciji pobačaja iz 1973.

„Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava temelj su života s pravom izbora, osnaživanja i jednakosti za žene i djevojke diljem svijeta“, rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric novinarima.

„Ograničavanje pristupa pobačaju ne sprječava ljude da traže pobačaj, samo ga čini smrtonosnijim“, dodao je.

Agencija UN-a za seksualno i reproduktivno zdravlje (UNFPA), navodi da je “zapanjujućih 45 posto svih pobačaja diljem svijeta riskantno, što ih čini najvećim uzrokom smrti majki“.

Odluka američkog “velik je korak unatrag“ i “golem udarac ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova“, rekla je u priopćenju šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet.

Foto: Reuters/PIXSELL

Gotovo polovica svih trudnoća u svijetu je nenamjerna, a više od 60 posto njih može završiti pobačajem, priopćio je UNFPA.

Navodi se da su Sjedinjene Države - zajedno sa 178 drugih zemalja - podržale program iz 1994. koji “priznaje koliko su pobačaji smrtonosno nesigurni i poziva države da pruže spasonosnu skrb nakon njegove provedbe, bez obzira na pravni status pobačaja“.

Vrhovni sud SAD-a u petak je ukinuo ustavnu zaštitu za pobačaj sadržanu u važnoj presudi Roe protiv Wadea iz 1973.

Otprilike polovica američkih država spremna je nakon ovoga zabraniti pobačaj.

Bivši predsjednik Donald Trump učvrstio je konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu imenovavši tri suca tijekom svog četverogodišnjeg mandata.

Trumpova administracija također se zalagala u Ujedinjenim narodima protiv promicanja seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena jer to vidi kao poticaj na pobačaj. Protivila se davno dogovorenoj međunarodnoj terminologiji u rezolucijama UN-a.

Trump je smanjio financiranje UNFPA-e jer smatrao da potiče pobačaje, što je UN proglasio pogrešnom percepcijom. Joe Biden obnovio je financiranje.

Vatikan pohvalio odluku Vrhovnog suda SAD-a o pobačaju

Papinska akademija za život u petak je pohvalila odluku Vrhovnog suda SAD-a, kojom je omogućeno saveznim državama da zabrane pobačaj, poručivši da je ta presuda "izazov za cijeli svijet" po životnim pitanjima.

Papinska akademija za život također je poručila priopćenjem da obrana ljudskog života ne može biti ograničena na individualna prava jer je život pitanje "šireg društvenog značaja".

"Činjenica da je velika zemlja s dugom demokratskom tradicijom promijenila svoj stav o ovom pitanju izazov je cijelom svijetu", stoji u priopćenju Akademije.

Nadbiskup Vincenzo Paglia, koji vodi Papinsku akademiju za život, rekao je da je odluka Suda "snažan poziv na razmišljanje" o tom pitanju u trenutku kada "zapadno društvo gubi strast za životom".

"Odabirom života u igri je naša odgovornost za budućnost čovječanstva", rekao je Paglia.

Sud u kojemu dominiraju konzervativci poništio je povijesnu odluku u slučaju "Roe protiv Wadea" iz 1973. koja je zajamčila pravo žene na pobačaj u cijelom SAD-u.

Vrhovni je sud odlučio da sada pojedine savezne države mogu ograničiti ili zabraniti pobačaj.

Američki predsjednik Joe Biden, katolik, osudio je presudu, nazvavši je "tužnim danom" za Ameriku, a konzervativce suda "ekstremnima".

Foto: Reuters/PIXSELL

Trudeau užasnut, Tedros razočaran

Kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je u petak da je poništenje povijesne američke presude 'Roe vs Wade' užasno i suosjeća sa ženama koje su u toj zemlji izgubile ustavno pravo na pobačaj.

"Vijesti koje stižu iz Sjedinjenih Država su užasne. Moje srce je uz milijune Amerikanki koje gube zakonsko pravo na pobačaj", kazao je. "Nijedna vlada, političar ili muškarac ne bi trebao govoriti ženi što da radi sa svojim tijelom".

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedors Ghebreyesus razočaran je poništenjem povijesne američke presude o legalizaciji pobačaja.

"Jako sam razočaran, jer se prava žena moraju poštivati. I očekivao bih te će Sjedinjene Države ta prava zaštititi", kazao je prvi čovjek WHO-a.

Britanski premijer Boris Johnson smatra da je poništenje presude 'Roe vs Wade' i ukidanje ustavnog prava na pobačaj u SAD-u velik korak unatrag. "Moram reći, to je velik korak unatrag. Uvijek sam vjerovao u prava žene i ostajem pritom. Velika Britanija ima zakone koji to poštuju".

Francuska ministrica vanjskih poslova Catherine Colonna izjavila je da je ukidanje legalizacije pobačaja velik udarac ljudskim pravima. "Konsternacija. Ovo je veliko nazadovanje u temeljnim pravima. Francuska će ih nastaviti braniti", poručila je na Twitteru.