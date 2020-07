Nije sve izgubljeno! Da na Hrvatsku padne nuklearna bomba slavenska braća bi opet stigla

SUBOTA, 27.6.

Nema turista, ali zato ima korone. Razorni napad bugarskih i srpskih terorista Dimitrova i Đokovića, bacio je Hrvatsku, pobjednicu u Prvom korona ratu na koljena. Imamo 85 novozaraženih. Znači, opet maske, opet bježanje od ljudi, opet štrcanje otrova po rukama, opet zaključavanje bake i djeda u špajzu. Turistički radnici očajni. Kome sada naplatiti ležaljku 100 kuna? Kome uvaliti kavu za deset eura?

NEDJELJA, 28.6.

Policija upozorava da po Đakovu, novom žarištu korone nije pametno šetati s teniskom opremom preko ramena, a ni časnim sestrama se ne preporučuje šetnja po gradu. Narod je malo nervozan. Srbija nastavlja specijalni rat protiv Hrvatske. Stožer otkriva da su noćni klubovi nova žarišta, a zna se da u njima caruju cajke! Mislili smo da nam cajke napadaju superiornu kulturu, a one će nam glave doći...

PONEDJELJAK, 29.6.

Udario junak na junaka na RTL-u. Prvo verbalno pripetavanje Bere i Plenkija, baš je bilo super. Odmah se vidjelo da je Bero došao pripremljen i da je svu lektiru pročitao, pogotovo onu starijeg datuma, jer je izjavio da mu je Tito veći frajer od Franje. Plenki se postavio više kako profesor, koji je virtualnim šamarima držao Beru na distanci. Berin problem je jedino što sve što treba znati, ne piše na šalabahteru.

UTORAK, 30.6.

Čekajte, je li granica prema BIH otvorena ili zatvorena? Najprije su nam rekli da će zbog divljanja korone u susjedstvu svi koji nam dolaze u goste trebati u karantenu, a sada odjednom nema problema. Odmah su se javili zlonamjernici koji tvrde da je najava karantene za našu braću iz komšiluka bila odluka struke, a da je odluka povučena zbog izbora. Još će na kraju i naš Stožer proglasiti političkim tijelom.

SRIJEDA, 1.7.

Ljudi, nije sve izgubljeno! Stigla su naša slavenska braća. Došli su naši dobri Česi i Slovaci i to vlakom va Riku.. Da nuklearna bomba padne na Hrvatsku, opet bi barem dvojica došla. Dobro, vlak je kasnio sat vremena, ali to se u Hrvatskim željeznicama ne tretira kao kašnjenje. Sve je prošlo bez incidenta, osim što je priveden jedan pripadnik GSS-a, koji je vikao da nitko ne smije iz vlaka u japankama.

ČETVRTAK, 2.7.

Slavonija svaki dan obara normu s više od 50 novozaraženih, a Vili kaže da ovo nije drugi val korone, jer prvi nije završio. Kako nije završio kada Plenki svaki dan tvrdi da je Hrvatska zemlja pobjednica Prvog koronskog rata? Sve je oko korone nekako drugačije nego prije. Nekako, Stožer je ležerniji. Nema pressica svaki dan, sve neki smirujući tonovi. Tko bi znao zašto je tomu tako...

PETAK, 3.7.

Marko Perković Thompson, pjevač je kojemu se isplati i kada pjeva i kada šuti, oglasio se šokantnim priopćenjem uoči izbora. On koji je pjevao i šutio za mnoge stranke, danas poziva na bojkot izbora! Dobro, pozvao je da ljudi glasuju za one stranke koje poštuju kršćanske vrijednosti, ali to je praktično poziv na bojkot, jer u Hrvatskoj jednostavno nije moguće naći političara koji poštuje 10 Božjih zapovijedi.