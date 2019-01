'Nije mi problem otići u pravoslavnu crkvu, no neka oni napokon priznaju žrtvu Vukovara'

Današnji aktualni sat gradonačelnika, tijekom sjednice Gradskoga vijeća Vukovara, ponovno je obilježilo prepucavanje oko konferencije za novinare gradonačelnika Vukovara Ivana Penave na kojoj je govorio o ''puzajućoj velikosrpskoj agresiji''.

– Koja je s te konferencije za novinare bila poruka za nas, građane srpske nacionalnosti, koji živimo i radimo u Vukovaru, plaćamo porez? Koja je poruka za nas? Odbacujemo optužbe da učimo djecu da rade protiv države. Znate li koliko je djece srpske nacionalnosti sudjelovalo na raznim natjecanjima iz hrvatskog jezika, povijesti, geografije i drugih predmeta i osvajalo priznanja na županijskim i državnim natjecanjima? Referirali ste se na Facebook-kampanju i portale koji su isključivo protiv srpske zajednice. Pa mi bismo onda mogli stalno to činiti. Zašto se niste onda oglasili i oko nekih utakmica u Vukovaru gdje su Srbi direktno vrijeđani? – rekao je predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar dodajući kako stvari za koje ih optužuje SDSS ne radi niti im je to cilj.

Postavljajući pitanja vijećnici SDSS-a, postavili su direktno pitanje Penavi osjeća li se osobno odgovornim zbog fizičkog napada na učenika srpske nacionalnosti nakon njegove konferencije za novinare te hoće li, kao gradonačelnik, doći u neku od pravoslavnih crkvi kako bi s vjernicima prisustvovao Božiću, Uskrsu ili nekom drugom vjerskom prazniku.

– Na toj konferenciji iznio sam dobre stvari mirne reintegracije, ali i neke stvari koje nisu dobre i na koje se treba upozoriti. Mislim kako one nisu dobre za naš grad i njegove stanovnike. Nisam za opciju da se problemi guraju pod tepih i da se o njima ne razgovara iako svi znamo da su tu, i onda se svi iznenadimo kada vidimo da više ispod tepiha nema mjesta – rekao je Penava.

Zbog snimki objavljenih na službenoj gradskoj stranici, za koje je rekao da ih do danas nitko nije demantirao, Penava je imao i razgovor s policijom. Kazao je kako očekuje da će pravda biti na njegovoj strani i kako će nadležne službe odraditi posao kako treba.

– Ništa lažno nije izneseno niti je išta prvi put izneseno. Međutim, neki su sve to pokušali iskoristiti i tako skrenuti pozornost sa sebe. Snimka djece jedan je djelić cjelokupnog obraćanja, pri čemu su djeca najmanje kriva za ove postupke koje danas imamo – istaknuo je Penava.

Podsjetio je i kako je tražio od ravnatelja škola da sva djeca, pa i srpske nacionalnosti, budu dio Kolone sjećanja 18. studenoga. Upozorio je još jednom i kako osmaši srpske nacionalnosti iz Vukovara ne posjećuju Memorijalni centar Domovinskog rata i ne uče o povijesti kao što to rade učenici iz cijele Hrvatske.

Kazao je i kako je jedno govoriti o Vukovaru i njegovim problemima iz Zagreba i tada biti „veliki Hrvat ili veliki Srbin“, ali je sasvim drugo biti i živjeti u Vukovaru, gledati ljude u oči i govoriti neke stvari.

Najavio je i kako će na poziv na neki od sljedećih pravoslavnih blagdana posjetiti neku od pravoslavnih crkvi u Vukovaru, nazočiti molitvi i tako čestiti blagdan građanima. U isto vrijeme zatražio je od predstavnika SDSS-a i drugih političkih stranaka sa srpskim predznakom da posjete Memorijalno groblje na neki državni blagdan i budu dio Kolone sjećanja 18. studenoga.

– Nije mi to problem. Promišljao sam i ranije o tome. Ja sam neke stvari kao ravnatelj škole napravio kada su mi okrenuli leđa i ostavili me samoga. Tada sam naišao na gnjev roditelja učenika hrvatske nacionalnosti. Kada bi predstavnici SDSS-a bili dio Kolone sjećanja, bio bi to pravi iskorak u dobrom smjeru. Ako dođe poziv, ja ću to napraviti, ali mislim da ću s druge strane opet naići na zatvorena vrata i da neće biti hrabrosti, iskrenosti i dobre volje priznati žrtvu Vukovara – rekao je Penava.