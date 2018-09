Ni Penava ni predsjednica nisu rekli koji zločinac šeta Vukovarom

Nekažnjavanju zločina ponajviše pogoduje zavjet šutnje u društvu koje se radije dijeli na Hrvate i Srbe nego da se veže po čovjekoljublju.

Ako i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u reakciji na poziv vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave na prosvjed zbog nedjelotvornosti u progonu ratnih zločina, ustvrdi da počinitelji “ne samo da slobodno šeću ulicama Vukovara već da nažalost neki od njih izvrgavaju ruglu svoje žrtve”, očigledno je da pravna država ima strašan problem.

Međutim, od predsjednice nismo čuli koji je to počinitelj, a niti smo od Penave čuli na koga je mislio kad se pitao kako je moguće da se ništa ne dogodi čovjeku koji je iz naručja Irene Kačić uzeo najmlađu žrtvu, misleći na njezina 16-godišnjeg sina Igora, koji je kao i njegov otac Petar, zapovjednik obrane Sajmišta, likvidiran na Ovčari.

Na Šljivančanina nije, jer je njemu ipak suđeno u Haagu. Možda je mislio na Igorova susjeda, tek nešto starijeg od njega, koji radi u Komunalcu, a koji je, po svjedočenju majke, uperivši prstom u Igora rekao: "Njega ne puštajte!" Ali, je li to dovoljno da bi ga se procesuiralo za ratni zločin? Sasvim sigurno nije. I tu nastaje duboki razdor između onoga što građani i pravna država smatraju zločinom i zločincem.

Penavino adresiranje zahtjeva na Ministarstvo pravosuđa samo govori o njegovu nepoznavanju sustava, a i prozivanje pravosudnih institucija besmisleno je bez konkretnih podataka, dok je ultimativno davanje rokova da odrade posao, ili to prepuste onima koji su to kadri učiniti – opasno! To više što nekima dobro zvuči.

Pravna država nikad ne smije biti u službi liječenja bilo čijih frustracija. Niz notornih okolnosti pogoduje nekažnjavanju zločina, a ponajviše zavjet šutnje u društvu koje se još radije dijeli na Hrvate i Srbe, "vaše" i "naše" zločine, nego da se veže po čovjekoljublju.

