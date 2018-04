Ni HDZ ni SDP ne bi osigurali ‘minimalac’ zaštićen od ovrhe

Blokirani su građani poligon za skupljanje političkih bodova, to je kristalno jasno. Istodobno su i kost koju mnogi glođu, ali se kosti svako malo bacaju i u njihove redove, a najsvježija je SDP-ov prijedlog rješenja koji je Udruga Blokirani žestoko “popljuvala”. Kao uostalom i ideje HDZ-ove vlade. Usporedili smo ih i analizirali koliko su stvarno kvalitetna rješenja koja nude jedni i drugi, gdje počinje, a gdje završava zona realnog, a što priželjkuju ovršeni.

Malen doseg mjera

I Vlada i oporba rješenja sortiraju na dvije hrpe: za već blokirane i za buduće blokirane. I jedni i drugi prvi bi problem rješavali kroz osobni stečaj, drugi kroz novi ovršni zakon. Tu sličnosti ne prestaju; pozivanje na slovenski ovršni zakon, porezna rasterećenja za vjerovnike i e-ovhe uz ostanak Fine, odvjetnika i javnih bilježnika te spremnost na rješenja za obrtnike prijedlog su obje opcije, no u izvedbi ima podosta razlika. Pritom su u SDP-u precizniji jer si to kao oporba mogu dopustiti, dok je HDZ-ova vlada kojoj “gori” pod nogama u situaciji da upravo ispucava probne “balone” kako bi ispipala bilo javnosti. Iznos koji su SDP-ovci spremni oprostiti upola je niži od HDZ-ova: oporba bi otpisala dug do 10.000 kn onima koji su u blokadi dulje od godinu dana, HDZ 20.000 kn glavnice blokiranima dulje od tri godine. Pritom je SDP-ov iznos premalen da bi mjera obuhvatila veći broj dužnika, no dužina blokade je zato limitirajući faktor za doseg kod HDZ-a. Godina dana blokade već dovoljno govori da je problem permanentan, no i dug od 20.000 kn “sitnica” je za neko znatnije rasterećenje ukupnog duga blokiranih koji iznosi 43,37 mlrd. kn. HDZ nije sklon mijenjanju redoslijeda otplate duga: zacementirani su u stavu da se otplaćuju prvo enormni troškovi ovršnog postupka pa kamate i tek onda glavnica, dok SDP predlaže da 50% svake uplate ide na glavnicu, a druga polovica na kamatu i troškove. SDP-ov prijedlog daje veće šanse oslobođenju od vječnih blokada jer brojni dužnici nikako ne uspijevaju zagristi u glavnicu.

Potrošačke i opće ovrhe

Kad je posrijedi novi ovršni zakon po uzoru na slovenski, Plenkovićeva je administracija prilično neprecizna: najavili su digitalizaciju kroz e-ovrhe i maksimalno smanjenje troškova, no ne definiraju kakva će biti uloga Fine, odvjetnika, javnih bilježnika... Ministar Bošnjaković jamči da više neće biti moguće da netko za ovrhu dozna kad pokuša podignuti plaću; obećao je da će dužnik morati biti obaviješten o ovrsi i da će moći dati prigovor. SDP-ovci bi ukinuli mogućnost cjepkanja ovrhe na više ovršnih prijedloga u cilju smanjenja troškova, no ovrhe bi razdvojili i na “potrošačke” i “opće”. Minimalni troškovi za održavanje rada sustava Fine i dostavu ovršnih prijedloga kod skraćenih postupaka za dužnike bez imovine pali bi na teret proračuna. Pritom bi se potrošačke ovrhe za dugove do 5000 kn obvezno rješavale e-ovrhama, čime se eliminira trošak javnih bilježnika. Za dužnike s imovinom, odredio bi se paušal. To znači da bi se za “male” ovrhe koje se uglavnom odnose na “režije” iz procesa maknuli troškovi posrednika, no iznad 5000 kn ne bi bila obvezna e-ovrha, a troškovi bi se određivali paušalno, prema tarifama odvjetničke i javnobilježničke komore. – Kod potrošačkih ovrha troškovno treba zaštititi dužnika zbog pravednosti i nesrazmjera snaga, a kod općih ovrha bitno je razmjerno zaštititi i vjerovnika – objašnjava SDP-ovac Peđa Grbin. Ni vladajući ni oporba ne kane dirati u dijelove zakona koji se tiču zastare, ne bi ukidali blokade računa, niti bi osigurali minimalni zajamčeni dio primanja – što znači da bi se i dalje mogle ovršiti mirovine od nekoliko stotina kuna. Malo je reći da predstavnici blokiranih nisu oduševljeni: smatraju ovo “sitnim” rješenjima na koja će odgovoriti velikim maršem protiv siromaštva u ranu jesen. – Veliki dio problema može se riješiti propisivanjem da se blokada nad novčanim sredstvima obustavlja, ako se tražbina u tri godine ne naplati, a ovrha obustavlja ako se u naredne tri godine vjerovnik nema iz čega naplatiti – predlaže Miriam Kervatin, predsjednica udruge Blokirani.