Nevrijeme u Kini: Od pothlađenosti u ultramaratonu preminuo 21 trkač

U ultramaratonu u sjevernozapadnoj Kini 21 trkača umrlo je od posljedica smrzavanja, prenosi BBC, dok je za ostalih 151 potvrđeno da su na sigurnom, no osmero njih je ozlijeđeno.

U subotu je područje Yellow River Stone šume pogodila ledena kiša i jaki vjetar, zbog čega je 172 trkača, koji su sudjelovali u utrci na 100 kilometara, nestalo. Oko 1.200 djelatnika spasilačkih službi krenule su u potragu, a nakon dolaska na mjesto, 21 trkač pronađen je mrtav.

Trka je krenula u 9 sati, a neki su u utrku krenuli samo s kratkim hlačama i majcama kratkih rukava. Iako su preživjeli kazali kako vrijeme nije bilo ništa ekstremnije od onoga što su već doživjeli, mnogi od njih poginuli su od posljedica pothlađenosti.

Oko tri sata nakon početka utrke, nevrijeme je zahvatilo područje na kojem se odvijala trka, a neki su se i zaustavili kada su vidjeli što se događa.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Rescue workers work at the site of the accident where extreme cold weather killed participants of an 100-km ultramarathon race in Baiyin Rescue workers work at the site where extreme cold weather killed participants of an 100-km ultramarathon race in Baiyin, Gansu province, China May 22, 2021. Picture taken May 22, 2021. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. STRINGER

- Kiša je bila sve jača i jača, kazala je jedna od natjecateljica koja se vratila natrag u hotel nakon 24. kilometra.

Kineski mediji prenose kako je javnost nakon ovog događaja ogorčena vladom Baiyin zbog nedostatka kvalitetne organizacije.

- Kao organizator ove trke, puni smoi žaljenja. Izražavamo duboku sućut svim obiteljima žrtava i onih koji su ozlijeđeni, kazao je gradonačelnik Baiyina Zhang Xuchen.

