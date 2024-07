Nevrijeme je jučer poharalo Hrvatsku, evo kakvo nas vrijeme danas čeka

Jako nevrijeme pogodilo je jučer Hrvatsku te je donijelo obilnu kišu, olujni vjetar i tuču. Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je jučer kako je nastala velika materijalna šteta na području Vukovarsko-srijemske županije. Nevrijeme je najviše pogodilo područja općine Bošnjaci te gradova Županje i Vinkovaca, a tuča je oštetila kuće i automobile. Nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom zahvatilo je oko 18:30 i zapadni dio Brodsko-posavske županije, gdje je Županijski centar 112 zaprimio 60-ak poziva građana o padovima stabala, oštećenjima krovova, električnih vodova i automobila. Na području Zagreba i Zagrebačke županije nevrijeme je rušilo drva te su bile poplavljene prometnice, podrumi i garaže, a došlo je i do oštećenja krovova obiteljskih kuća te oštećenje krova osnovne škole u Mariji Gorici.

U prvom dijelu dana očekuje nas umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na istoku zemlje te u Dalmaciji gdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Poslijepodne sa sjeverozapada postupno smanjenje naoblake, no i dalje lokalno pljuskovi, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka između 23 i 28 °C, u gorju niža. Narančasti meteoalarm oglašen je za regije Velebitski kanal, Split i Dubrovnik i to zbog jakog vjetra i mogućeg grmljavinskog nevremena.

VEZANI ČLANCI

Sutra će biti promjenjivo oblačno, samo rijetko u unutrašnjosti može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Češća i dulja sunčana razdoblja očekuju se u Dalmaciji. Vjetar slab, mjestimice i umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, poslijepodne će oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna između 24 i 29 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.