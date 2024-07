Oluja poharala Slavoniju, u Zagrebu bio potpuni kaos... Objavljeno kakvo nas vrijeme očekuje u utorak

Nakon vrućih dana dolazak nestabilnog zraka u poslijepodnevnim satima rezultirao je jačim naoblačenjem u središnjoj Hrvatskoj i nastankom grmljavinskih nevremena s tučom, obilnom kišom i olujnim vjetrom. Intenziviranju procesa pridonijelo je i spuštanje fronte sa sjevera. "Ove noći nastavit će svoj put na istok, a pratit će je pljuskovi s grmljavinom. Već sutra poslijepodne napustit će naše krajeve. Do Jadrana neće stići, no ondje će nastanku nevremena pogodovati plitka ciklona nad morem", prognozirala je za HRT meteorologinja Tomislava Hojsak.

U utorak će na na istoku biti umjereno do pretežno oblačno. Kiša će padati do sredine dana, a još ujutro je moguć i izraženi pljusak s grmljavinom. Popodne smirivanje i kidanje naoblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura i desetak stupnjeva niža od današnje.

Još u noći i sutra prijepodne kiša i grmljavina i u središnjoj Hrvatskoj. Ostatak dana proteći će uz promjenljivu naoblaku i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura oko 24. I na zapadu u noći i prijepodne pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženi i obilni, a na moru mogućnost nevremena. Popodne smirivanje i kidanje naoblake. Zapuhat će sjeveroistočni vjetar, na obali umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Dnevna temperatura oko 19 u gorju, te od 25 do 28 na moru.



U Dalmaciji nestabilno. U noći pa do sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguće i nevrijeme. Poslijepodne prestanak kiše i sunčana razdoblja uz jačanje bure, sjeverozapadnog vjetra te valovitosti mora. Temperatura niža od današnje, većinom od 24 do 28. Vjerojatnost grmljavinskog nevremena sutra i na krajnjem jugu, gdje se pljuskovi s grmljavinom očekuju do poslijepodnevnih sati. Stabilizacija i bura tek navečer. Temperatura zraka od 23 do 28 stupnjeva.

"Svježije te promjenljivo oblačno vrijeme zadržat će se i iduća dva dana. U četvrtak je povećana vjerojatnost za malo kiše ili pljusak, no sjeverni će vjetar oslabjeti. U petak sunčanije, ali ne i posve stabilno. Jutra će biti svježa, ali će dnevna temperatura postupno rasti.

Na Jadranu sunčanije nego na kopnu. U početku još mjestimice više oblaka, osobito u četvrtak, kada je malo kiše moguće na sjeveru i jugu. Umjerena i jaka bura postupno će slabjeti te danju sve češće okretati na umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura će rasti iz dana u dan", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak.

