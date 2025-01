Nevena je ispisala povijest: 'Ni u najluđem snu nisam mislila da mogu doći do ove pozicije'

Nevena Ramić postala je prva dočasnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, čime se upisala u povijest kao prva žena na toj dužnosti. U Hrvatskoj vojsci služi od 1991., a u 34 godine duge karijere napredovala je kroz sve razine te je višestruko odlikovana, prenosi HRT.

Prva dočasnica zrakoplovstva ističe kako joj je ovo imenovanje izuzetna privilegija, ali i velika obveza. Nevena je svoj put započela u teškim ratnim godinama, da bi danas dospjela do vrha dočasničke strukture. "Nikad, ni u najluđem snu nisam mislila da mogu doći do ove pozicije. Kompliment mi je vrlo veliki i iskreno, bio je tu cijeli niz različitih emocija kada se počelo govoriti o tome kako bih ja mogla preuzeti funkciju. No, u ovom trenutku zaista osjećam veliku odgovornost, ali i odlučnost da dam sve od sebe kao i do sada u svom poslu" rekla je časnička namjesnica Nevena Ramić, prva dočasnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Od 2016. godine Ramić je bila i prva dočasnica u Središtu za obuku u Zemuniku. Dio stručne naobrazbe stekla je u Alabami, na prestižnoj akademiji zračnih snaga SAD-a. Iako je teško izdvojiti najznačajnije događaje iz duge vojne službe, ratne godine ostale su joj u posebno živom sjećanju. "Najemotivnije godine za mene definitivno su bile godine rata. Količina emocija koje smo prolazili kroz to vrijeme sigurno bi stale u jedan prosječan život. Bilo je strašno i ne dao Bog da se ikome ikada ponovi, ali to je bilo nešto što smo morali napraviti i cijena je vrlo visoka, skupo smo platili našu Domovinu, ali danas možemo reći "vrijedilo je", kako pjesma kaže", govori Nevena.

U Zagreb je došla s nekadašnjim zapovjednikom, koji je i sam gotovo istodobno preuzeo novu dužnost na Plesu. Njihova dugogodišnja uspješna suradnja tako se nastavlja i u novim ulogama. Zapovjednici posebno naglašavaju njezinu radnu etiku te ističu kako je upravo to dovelo do ovog iznimnog ostvarenja.

"Ja za nju mogu naglasiti da je njen odnos prema radu bio iznimno profesionalan, odgovoran, imala je izuzetnu radnu etiku, bila je energična i požrtvovna, sve poslove odrađivala je na vrijeme i zbog tih kvaliteta došla je na ovu poziciju gdje je danas", kazao je brigadir Željko Harapin, načelnik ureda Zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (bivši Zapovjednik dočasnice).

"Poznamo se dugi niz godina. Nitko od nas nije ušao u zrakoplovstvo jučer, doći na dužnost načelnika ureda zapovjednika ili na dužnost dočasnika HRZ-a traži dugi dugi niz godina i sigurno ne dolazi po automatizmu nego prije svega po zaslugama i prethodnim rezultatima", ističe brigadir Željko Ninić, načelnik stožera i zamjenik Zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Ramić je nositeljica Spomenice Domovinskog rata, dviju Spomenica domovinske zahvalnosti, Reda hrvatskog pletera te medalje "Oluja". Kao ključni čimbenik vlastitog uspjeha ističe rad u okruženju koje joj je pružalo smjernice i poticaj. "Svi ljudi koji su bili u mom okruženju su me usmjeravali, neki su mi bili opomena kako ne, a neki su me dobronamjerno gurali u nekim pravcima i stvarno sam zadovoljna", priznaje Nevena.

Nova dočasnica sada će stečeno znanje i dugogodišnje iskustvo prenositi mlađim vojnicima te obećava da će predano nastaviti graditi moderno zrakoplovstvo na temeljima koji su mukotrpno, ali ponosno stečeni.

