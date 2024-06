Neugodno iznenađenje na tehničkom pregledu: 'Kazali su mi da sam mrtav! Zamislite da su to rekli mom djetetu'

Na tehnički pregled većina ide s blagim grčem u želudcu. Koliko se god dobro brinuli o svom limenom ljubimcu, uvijek je moguće da na pregledu ustanove da jedna žarulja nije ispravna ili pak da negdje nešto curi, pa stvar treba popraviti i cijeli proces ponoviti. Nesvakidašnja situacija koju je u stanici doživio Splićanin Senad nije se svela na kvar automobila, no zadala mu je velike probleme.

Naime, Senad je u jednoj splitskoj stanici za tehnički pregled uredno sve platio, njegov auto je ocijenjen kao tehnički ispravan, no sve je pošlo po krivu kada je otišao ovjeriti podatke, doznaje Slobodna Dalmacija. "Kazali su mi da ne mogu to učiniti jer sam mrtav! Zamislite osjećaj kada za sebe čujete da ste mrtvi" požalio se Senad.

U sustavu stanice on se iz nekog razloga vodi kao preminula osoba zbog čega je morao otići kod matičara po rodni list, no ni s tim dokumentom zaposlenici nisu uspjeli riješiti njegov problem, iako su, ističe Senad, bili iznimno ljubazni. "Nije mi jasno kako se ovakve pogreške mogu dogoditi" u nevjerici je komentirao.

Iz stanice za tehnički pregled uvjeravaju ga da će sve ubrzo riješiti, no Senad želi odgovore. "Moglo mi je dijete otići obaviti tehnički umjesto mene, zamislite da su njemu kazali da sam mrtav" kazao je. Vozačka dozvola još mu vrijedi, tehnički pregled je platio i vozilo je ispravno, no on i dalje ne može dobiti registraciju...

VIDEO Prometni kaos na zapadu Zagreba