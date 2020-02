Nesvakidašnji video izgaranja meteora: 'Da se dogodilo u noći sve bi obasjao'

U petak nešto iza 10 sati ujutro iznad Hrvatske je izgorio meteor odnosno svemirski kamen prilikom ulaska u atmosferu. Dijelovi su se raspršili diljem Hrvatske i to vjerojatno na onim područjima na kojima se i osjetila tutnjava te podrhtavanje tla, a to je cjelokupno područje od Istre pa sve do Karlovca.

No, čini se kako se prašina meteora uz pripadajuće podrhtavanje itekako pojavila i u dijelovima Slovenije te na sjeveru Italije. To nam je kazao Dorian Božičević, glavni tajnik Astronomskog saveza Hrvatske.

"Mi u ovom trenutku ne možemo prvoloptaški davati izjave i pričati o činjenicama kad činjenicu još nisu poznate. Za sada je jedino sigurno kako je meteor izgorio prilikom ulaska u atmosferu iznad Hrvatske", ispričao nam je Božičević dodavši kako je vjerojatnost pronalaska njegovih ostataka izrazito malena budući da je najveći dio meteora nakon sudara u atmosferi postao neprimjetna prašina.

VIDEO Pogledajte spektakularni video koji je snimio Tomislav Čar:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od njega doznajemo i to kako meteor od kojeg je dobrano zadrhtalo tlo sjevereozapdne Hrvatske nije bio veći od metra.

"Svakog dana meteori padaju na zemlju i ljudi toga trebaju biti svjesni. Međutim, to su mikro meteori koji nakon ulaska u atmosferu odmah postanu prah. Njihovo padanje nitko ne osjeti i posve su bezopasni za život ljudi i svih ostalih vrsta na planeti. Međutim, danas je podrhtavalo tlo i tresla su se stakla, a što znači da je taj odlomljeni kamen velikog meteora imao promjer malo manji od jednog metra. Sad pokušajte zamisliti kojom je on brzinom putovao kad je uspio napraviti takave efekt", dodaje Božićević uspoređujući eksploziju meteora u atmosferi sa neuspjelim skokom u vodu prilikom kojeg čovjek pokušava skočiti "na glavu" ali sve u konačnici rezultira dočekivanjem na trbuh i jakim bolovima.

Kako nam kaže sugovornik, da se igrom slučaja meteor pojavio nad Hrvatskom tijekom noći, na nekoliko sekundi pojavilo bi se svjetlo identično danjem svjetlu.

"To bi bila prava poslastica. Naime, mi imamo kamere koje bi to atraktivno mogle zabilježiti, a ovako kad meteor udre po danu, ne radi se o posebno dojmljivom trenutku budući da danjeg svjetla već ima u izobilju. Bio bi to pravi bolid", kaže Dorian Božičević.

Inače, bolid je vrlo sjajan meteor ili vatrena kugla, a prouzročuje ga komad meteoroida (manji komadi kamenja, metala, itd.) koji se gibaju Sunčevim sustavom.

"Veličine mogu biti od, recimo, veličine šake, pa do nekoliko desetaka metara Ovaj je bio znatno manji, ali opet dosta velik kad je mogao zatresti prozore u Zagrebu", objasnio nam je Boris Štromar, predsjednik Astronomskog društva Beskraj.

"Bolid je eksplodirao oko 10:31, zvuk u Zagrebu se čuo u 10:34 – to je veći komad svemirskog kamena. Raspad se dogodio na visini višoj od 30 kilometara iznad površine. Gdje točno, ne zna se još, negdje iznad sjeverne Hrvatske. Seizmološke stanice neka isfiltriraju podatke za vertikalne pomake s filtrom koji propušta sve iznad 2Hz", zaključuje glavni tajnik Astronomskog saveza Hrvatske dodavši kako sa svojim kolegama trenutno razmjenjuje podatke te će uskoro vjerojatno krenuti na lice mjesta te uz pomoć lokalnog stanovništva pokušati pronaći potencijalne tragove ovog događaja.