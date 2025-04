Zrakoplov vrijedan 60 milijuna eura pao u more: Američka mornarica opisala kako je došlo do nesreće

Američka mornarica je objaviila da je borbeni zrakoplov F/A-18 Super Hornet nestao u ponedjeljak na moru nakon što je pao u more s nosača zrakoplova USS Harry S. Truman, piše CNN. Avion je u to vrijeme bio tegljen u hangar. Američki dužnosnik rekao je da su početna izvješća s mjesta događaja ukazivala na to da je Truman naglo skrenuo kako bi izbjegao vatru Hutija, što je pridonijelo padu borbenog zrakoplova u more. Jemenski pobunjenici Huti u ponedjeljak su tvrdili da su izveli napad dronom i raketama na nosač zrakoplova, koji se nalazi u Crvenom moru, u sklopu velike operacije američke vojske protiv skupine koju podržava Iran.

Svo osoblje na brodu je sigurno, a jedan je mornar zadobio lakšu ozljedu, priopćila je mornarica. „F/A-18E je bio aktivno vučen u hangar kada je posada izgubila kontrolu nad zrakoplovom. Zrakoplov i vučno vozilo su nestali u moru“, navodi se u izjavi. „Mornari koji su vukli zrakoplov odmah su poduzeli mjere kako bi se udaljili od zrakoplova prije nego što je pao u more. Istraga je u tijeku.“ Drugi američki dužnosnik rekao je za CNN da je zrakoplov potonuo. Prema podacima mornarice, pojedinačni borbeni zrakoplov F/A-18 košta više od 60 milijuna dolara.

Točni detalji manevra koje je Truman napravio kako bi izbjegao vatru Hutija nisu objavljeni, ali fotografije i videozapisi broda i drugih nosača aviona klase Nimitz na web stranici Ministarstva obrane pokazuju da se masivni brodovi mogu znatno nagnuti u okretu velikom brzinom. Carl Schuster, bivši kapetan američke mornarice, rekao je za CNN da nosači zrakoplova koji pokušavaju izbjeći raketni napad koriste "cik-cak" taktiku. „Obično radite niz naizmjeničnih okreta od 30 do 40 stupnjeva. Svaki traje oko 30 sekundi u svakom smjeru, ali okretanje počinje naglo. To je kao vožnja u automobilu koji krivuda“, rekao je Schuster. „Brod se naginje oko 10 do 15 stupnjeva u zavoju, ali ga to pomiče oko 100 do 200 metara od bilo koje vjerojatne točke cilja“ ako se brod kreće maksimalnom brzinom, rekao je.

Udarna skupina nosača zrakoplova Truman raspoređena je na Bliskom istoku i u vrijeme incidenta nalazila se u Crvenom moru. Mornarica je u ponedjeljak naglasila da udarna skupina "ostaje u potpunosti sposobna za misiju". Truman je više puta bio meta napada Huta . Dospio je na naslovnice u veljači kada se sudario s trgovačkim brodom u blizini Egipta; nije bilo izvješća o ozlijeđenima. Još jedan F/A-18 s Trumana je izgubljen kada je "greškom pucano" na njega i oborila ga krstarica USS Gettysburg u Crvenom moru u prosincu; oba pilota su se sigurno katapultirala.

I drugi brodovi američke mornarice u regiji našli su se pod vatrom Hutija. Početkom 2024. godine, američki razarač u Crvenom moru morao je upotrijebiti svoj sustav naoružanja za bliski napad Phalanx , svoju posljednju liniju obrane od raketnih napada, kada se krstareća raketa koju su ispalili Huti približila na samo kilometar i pol od broda - i stoga tek nekoliko sekundi od udara. Hutiji su ciljali američke ratne brodove u regiji nakon što je američka mornarica intervenirala kako bi pokušala spriječiti pobunjeničku skupinu da napadne komercijalne brodove koji su plovili prema Izraelu u znak prosvjeda protiv invazije na Gazu u listopadu 2023.

Posljednjih tjedana, Trumpova administracija pojačala je zračne napade na ciljeve Huta u Jemenu, što je izazvalo prijetnje odmazde američkim ratnim brodovima od strane pobunjeničke skupine. „Jemen neće odustati od nastavka operacija podrške palestinskom narodu dok se ne zaustavi izraelska agresija na Gazu i dok se ne ukine opsada“, izjavile su ranije ovog mjeseca oružane snage pod kontrolom Hutija u Jemenu nakon što su u američkim zračnim napadima na naftnu luku u zapadnom Jemenu ubijeni deseci ljudi. Militantna skupina rekla je da će američka "agresija" protiv Jemena "samo dovesti do daljnjeg ciljanja, angažmana i sukoba".

Hutiji su u ponedjeljak tvrdili da je američki zračni napad pogodio zatvor u kojem su bili afrički migranti , ubivši desetke ljudi. Američka vojska to nije odmah komentirala.

>> FOTOGALERIJA Pogledajte kako je Volodimir Zelenski stigao u Vatikan: Nitko ga ovakvog nije vidio od početka rata