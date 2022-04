Neslužbeno: Čelnik DSHV-a Žigmanov osvojio zastupnički mandat u Skupštini Srbije

Prvi neslužbeni rezultati u nedjelju navečer govore da će predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) i prvi na listi koalicije „Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani“ Tomislav Žigmanov biti zastupnik u novom sazivu Skupštine Srbije.

Taj je savez DSHV-a i predstavnika manjinskih zajednica u Vojvodini po trenutačnim podacima osvojio oko 30.000 glasova.

„Vrlo je vjerojatno da DSHV ima ponovno narodnog zastupnika! Plodovi svih naših predizbornih aktivnosti urodili su ishodom koji smo i projicirali! Riječju, političku relevantnost DSHV-a vratili smo na velika vrata“, napisao je u prvoj reakciji Žigmanov.

Dodao je kako je iznimno zadovoljan rezultatom, napose kada se ima na umu da je izborni proces imao brojne deficite.

„Medijska dominacija vladajuće stranke, naša zatomljenost, problemi u izbornom danu, penetracija drugih stranaka i pokušaj "Crnogorskog scenarija", te katastrofalno miješanje hrvatskog veleposlanika s ciljem da ne uspijemo“, naveo je Žigmanov odgovarajući na upit što je opterećivalo kampanju i kakvi su bili izborni uvjeti.

Prema prvim preliminarnim rezultatima agencija IPSOS/CeSid na osnovu 70 posto obrađenog uzorka koalicija „Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani“ osvojila je dva mandata u Skupštini Srbije.

Ukoliko se postotak osvojenih glasova ne bude mijenjao, u srbijanski parlament uz Žigmanova ući će i predstavnik rusinske zajednice iz Kikinde, odvjetnik Aleksandar Olenik, koji je bio drugi na izbornoj listi.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL 03, April, 2022, Belgrade - Elections for the President of the Republic and the Assembly of Serbia are being held in Serbia, as well as local elections in 13 cities and municipalities - the opening of the polling station. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 03, april, 2022, Beograd - U Srbiji se odrzavaju izbori za predsednika republike i skupstinu Srbije, kao i lokalni izbori u 13 gradova i opstina - otvaranje birackog mesta. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/PIXSELL

DSHV je na izborima nastupio u koaliciji s predstavnicima drugih manjina pod nazivom „Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani“.

Imali su status koalicije nacionalnih manjine pa su za osvajanje zastupničkog mandata trebali prijeći takozvani prirodni prag, odnosno najmanje oko 10.000 glasova.

Njihova izborna lista imala je 26 kandidata za zastupnike u Skupštini Srbije, a imali su potporu Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), uglednih pojedinaca i više hrvatskih udruga u Vojvodini.

DSHV i Žigmanova uoči izbora podržala je hrvatska vlada preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova, nekoliko hrvatskih župana i zastupnika Hrvatskog sabora koji su boravili u posjetima potpore.

Čelnik stranke ranije je objasnio da su bili prinuđeni ulaziti u koaliciju s predstavnicima drugih manjina i regionalnih stranaka zbog odbijanja Srbije da provede obvezu iz međudržavnog sporazuma s Hrvatskom o osiguravanju zajamčenih mandata u zastupničkim i državnim tijelima.

DSHV traži ostvarenje prava na zajamčeni mandat u parlamentima različitih razina vlasti po modelu koji se u Hrvatskoj primjenjuje za srpsku manjinu.

To je pitanje godinama u vrhu popisa otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Hrvatske.

DSHV je na prethodnim izborima 2020. bio dio pokreta „Vojvođanska fronta“, koja je bila u koaliciji „Ujedinjena demokratska Srbija“, no nije se uspio izboriti za mandat u parlamentima Srbije i Vojvodine.