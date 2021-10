Satima s policijom tražio nestalog čovjeka pa onda shvatio koga zapravo traže

Muškarac u Turskoj slučajno se pridružio potrazi u Turskoj te nakon nekoliko sati shvatio da je upravo on osoba koju traže.

Beyhan Mutlu (50) u utorak je pio s prijateljima kada je zalutao u šumu u provinciji Bursa. S obzirom na to da se nije vratio, njegova supruga i prijatelji upozorili su lokalne vlasti. Pokrenuta je grupa za potragu na koju je 50-godišnjak naišao i odlučio joj se pridružiti, navodi BBC.

Članovi grupe počeli su dozivati njegovo ime, a on je odgovorio: "Ovdje sam".

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı.



Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar. pic.twitter.com/yhVaPSh7wY — Vaziyet (@vaziyetcomtr) September 28, 2021

Jedan od spasioca tada ga je pozvao da dođe dati izjavu.

- Nemojte me prestrogo kazniti, otac će me ubiti - navodno im je rekao. Policija ga je tada odvezla kući, no nije poznato je li mu izrečena novčana kazna.