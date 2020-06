Hrvat iz SAD-a: Nema dovoljno policije, ne osjećam se sigurno. Ovo je apsolutna anarhija

Marko Kirn i njegova supruga Cindy oko 15 sati prošloga četvrtka zaključali su vrata na svom butiku smještenom u centru St. Paula, grada tik uz Minneapolis, tako da ih zovu "gradovi blizanci" i otišli kući. Ranije su zatvorili jer su morali. U blizini je kuhalo već danima - smrt Georgea Floyda ovjekovječena prošlog ponedjeljka na mučnoj snimci na kojoj se vidi kako mu policajac kleči na vratu dok se ovaj bori za dah, a onda gubi svijest da bi naposljetku preminuo, potaknula je masovne prosvjede protiv policijskog nasilja, koji su tri dana poslije prerasli u nerede i politički kaos.

Sada nose oružje

Marko od četvrtka više nije odlazio do poharanog centra, ostao je kod kuće kako su preporučile vlasti pod egidom "Sigurnost je na prvom mjestu" i tek će danas vidjeti što je ostalo od dućana i robe. No njegovi prijatelji, koji su tijekom proteklih dana išli na posao, počeli su sa sobom nositi oružje.

- Problem je kompleksan - govori nam ovaj Riječanin koji od 2002. živi u SAD-u.

- Smatram da su demonstracije počele iz vrlo opravdanog razloga i da su mogle postići željene rezultate koji su, nažalost, nakon velikih nemira i razbijanja, pali u drugi plan. Demonstracije su prerasle u vandalizam i razbijanje. U pohodu mase prvo su provalili u trgovine, banke, restorane i druge objekte, potom ih opljačkali i zatim spalili. Policijske snage su bile u podređenom položaju, brojčano nadjačane i nisu mogle osigurati red i mir. Početkom nereda, oni koji posjeduju oružje sami su počeli štititi svoje objekte jer su vidjeli da snage reda ne mogu osigurati osnovne uvjete reda i mira. Policije nije bilo dovoljno i čuvali su samo određene zgrade, kao što je Federalna banka, ali ne i ostale objekte. Na autocesti su presretali i pljačkali vozila. Apsolutna anarhija. Ovih sam dana kod kuće, i ne, nisam se osjećao sigurno jer znam da nema dovoljno policije da me zaštiti. Oni moji prijatelji koji su išli na posao, rekli su mi da su počeli uzimati oružje sa sobom - nastavlja Marko.

U cijeloj priči, kaos su dodatno zakuhali političari svojim izjavama i ponašanjem.

- Lokalni dužnosnici, guverner Minnesote Tim Walz, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey i gradonačelnik St. Paula Melvin Carter nisu reagirali dovoljno brzo i odlučno tako je došlo do vakuuma i četiri noći nemira dovele su do velikih šteta. Sve gore navedeni dužnosnici imali su donekle kontradiktorne izjave: izjavili su da je oko 80 posto prosvjednika došlo izvan Minnesote, što se pokazalo netočnim. Lokalne televizijske kuće provjerile su javne podatke o privedenim osobama i došle su do suprotnih podataka, 20 posto osoba prijavljeno je na adrese izvan Minnesote, a 80 posto unutar Minnesote. Bili su prisiljeni ispričati se zbog toga. Nacionalna Garda pozvana je tek u četvrtak i raspoređena gdje je bilo najpotrebnije. U petak, idući dan, prvi put u povijesti, aktivirana je cijela Garda, oko 11.000 ljudi, i uveden je policijski sat koji je trajao, ovisno o danu u tjednu, od 20 do 6 sati. Guverner Walz priznao je da nema dovoljno snaga reda i da je zakasnio s odgovorom na nerede. Gradonačelnik Minneapolisa također je izjavio da nije bilo dovoljno snaga reda u početku i tek je u srijedu zatražio pomoć guvernera, tri dana nakon početka nemira - govori ovaj Riječanin.

Pitanje policije i njihova postupanja, posebno prema crncima, konstantno se preispituje u SAD-u.

- Policija je puno stroža nego u Hrvatskoj, ali s druge strane, i oni nad kojima rade obradu sve više provociraju i ispituju granice. Što se tiče rasizma, ima ga. S druge strane, brojke govore da su Afroamerikanci više zastupljeni kao počinitelji kaznenih djela pa je onda logično da ima više policijskih postupanja prema njima - kaže Marko.

Nepotreban postupak

U ovom konkretnom slučaju, dodaje, postupak policije je pretjeran i nepotreban.

- Derek Chauvin, jedan od četiri policijska djelatnika koji su sudjelovali u izvidu, upotrijebio je legalnu i zakonitu metodu kojom je obuzdao Georgea. Dok je George ležao na podu, vezan "lisicama", Derek je prislonio koljeno na njegov vrat i zadržao tu poziciju oko 8 minuta i 46 sekundi. George je zapomagao i govorio da mu ponestaje zraka, ali Derek je ignorirao sve vapaje za pomoć i nakon otprilike 4-5 minuta ostao je bez svijesti. U takvom stanju prevezen je u bolnicu gdje je ubrzo preminuo - govori Marko te dodaje: - Nakon Minneapolisa nemiri su se proširili na druge dijelove AD-a i tek moramo vidjeti reperkusije. Pokret Black Lives Matter (Životi crnaca vrijede) u početku je bio dobar i imao smisla, ali se razvodnio i postao ispolitiziran. Ovo je godina predsjedničkih i parlamentarnih izbora tako da će političari iskoristiti ove nemire za svoju promidžbu.

Mario Škugor s klinike Cleveland smatra da su se prosvjedi pretvorili u problem iz dva razloga.

- Policija počinje upotrebljavati suzavac dok su protesti još uvijek mirni (to nije recept za mirne demonstracije). Drugi razlog je da stvarno postoje pojedinci i grupice koji namjerno uništavaju svari i pokušavaju uzburkati situaciju. Ljudi su isto tako ljutiti što se policija šalje na demonstrante sada, a nije se poslala kad su (većinom bijelci) protestirali noseći oružje protiv mjera ostanka doma i nošenja maski zbog COVID-19 prije nekoliko tjedana - komentira Mario Škugor.